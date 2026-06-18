Omsorgspedagog till daglig verksamhet enligt LSS
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2026-06-18
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Ref: 20261530 Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad omsorgspedagog till vår dagliga verksamhet enligt LSS. Hos oss arbetar du med att handleda deltagare med autism, intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i deras dagliga aktiviteter och utveckling.
Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd med fokus på delaktighet, struktur och självständighet. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Tillsammans med kollegor planerar, genomför, följer du upp och utvecklar verksamheten.
Som omsorgspedagog driver och utvecklar du det pedagogiska arbetet, leder i pedagogiska frågor och stärker teamarbetet så att verksamheten bedrivs i enlighet med LSS intentioner.
Du säkerställer att varje deltagare får individuellt anpassat pedagogiskt stöd och stödjer medarbetare i arbetet med genomförandeplaner. Du kvalitetssäkrar dokumentation, följer upp metoder och bidrar till ett systematiskt arbetssätt kring stödbehov, aktiviteter och avvikelser.
I rollen ingår även att bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med sektionschef samt att hålla dig uppdaterad om metoder och arbetssätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet inom LSS.
Som omsorgspedagog ansvarar du för att:
Driva och utveckla det pedagogiska arbetet samt vara ledande i pedagogiska frågor.
Leda och utveckla teamarbete i verksamheten.
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt LSS inom daglig verksamhet.
Säkerställa individuellt pedagogiskt stöd utifrån brukarens behov.
Stödja och kvalitetssäkra arbetet med genomförandeplaner, handlingsplaner och dokumentation.
Ansvara för implementering och uppföljning av metoder och arbetssätt.
Säkerställa ett systematiskt arbetssätt kring brukarstöd, aktiviteter och avvikelser.
Bidra till verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete i dialog med sektionschef.
Hålla sig uppdaterad om metoder och arbetssätt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet inom LSS.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleexamen (minst kandidatexamen, 180 hp) inom beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
minst två års erfarenhet av arbete med personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning
minst ett års erfarenhet av arbete inom LSS
förmåga att omsätta teori till praktik inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik.
erfarenhet av AKK, gruppledarskap och pedagogiska resonemang utifrån individens individuella behov
god kunskap i att upprätta genomförandeplaner, handlingsplaner och annan social dokumentation
B-körkort
Meriterande är:
arbetslivserfarenhet som omsorgspedagog och/eller arbete inom daglig verksamhet
kunskap i att upprätta genomförandeplaner, handlingsplaner och annan social dokumentation
Vi söker dig som är flexibel, lyhörd och kreativ, med god social kompetens, självständighet och trygghet i dig själv. Du har förmåga att hantera förändringar, ta egna initiativ och fatta självständiga beslut samt att snabbt skifta fokus när förutsättningarna ändras.
Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. Insatsen ska bidra till goda levnadsvillkor och möjliggöra meningsfulla aktiviteter. Vi har brukarens behov i centrum och anpassar innehållet så att det är stimulerande och meningsfullt för brukaren. Stöd och service som ges ska vara grundade på respekt för brukarens självbestämmande och integritet. Stödet ska ges på ett sådant sätt att det stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning! Vi tillämpar flextidsavtal, friskvårdbidrag och månar om våra medarbetares arbetsmiljö. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: TV
Omfattning:100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överrenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Uppstår vakans i annan verksamhet under rekryteringstiden kan rekrytering ske även till annan verksamhet. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Innan anställning ska examensbevis och belastningsregister uppvisas.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor som specifika jobb besvaras av kontaktperson som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261530". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare - Vision
Tobias Segerheden tobias.segerheden@malmo.se +46706411631 Jobbnummer
9970156