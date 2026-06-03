Omsorgspedagog till daglig verksamhet enligt LSS
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2026-06-03
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Ref: 20261384 Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad omsorgspedagoger till vår daglig verksamhet. Vi hoppas att just du är vår nya medarbetare och är du redo för en ny utmaning, tveka inte att söka tjänsten. Verksamheten rikta sig till personer med svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning med omfattande rörelsenedsättning och erbjuder gruppaktiviteter med fokus på sinnesupplevelser.
Arbetet innebär att aktivera och motivera deltagare i deras dagliga verksamhet. Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt. Tillsammans med övrig personal arbetar du med planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten. Du förväntas delta aktivt i eventuella förändringsarbeten och ständigt arbeta lösningsfokuserat för deltagarens bästa. Du ansvarar för att pedagogiska metoder och arbetssätt implementeras i arbetet med deltagare och håller dig uppdaterad kring metoder och arbetssätt som används inom LSS området överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. I din roll som omsorgspedagog ingår att handleda medarbetare, leda team och kvalitetssäkra genomförandeplaner, handlingsplaner och övrig dokumentation.
Omsorgspedagogens ansvar
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen (minst kandidatexamen 180 hp) inom det beteendevetenskapliga området, pedagogisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Du har minst ett års erfarenhet av att arbeta med personer med svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning med omfattande rörelsenedsättning, samt minst ett års arbete inom LSS. Tidigare erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik och vi ser gärna att du också har erfarenhet av arbete med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med anpassat bemötande och utmanande beteende. Du bör ha erfarenhet att leda olika pedagogiska resonemang utifrån varje enskild deltagares behov samt att skriva genomförandeplaner och handlingsplaner.
Hos oss är det viktigt att du har en god människosyn, ett respektfullt bemötande och en god pedagogisk förmåga. Som omsorgspedagog arbetar du i nära samarbete med kollegor och deltagare och tillsammans skapar ni innehållet verksamheten. Du behöver vara flexibel i ditt arbetssätt, lyhörd i samarbeten och ha en kreativ förmåga.
Då du möter många olika deltagare och kollegor ställs höga krav på social kompetens, självständighet och att du är trygg i dig själv. Arbetsuppgifter kan komma att förändras och utvecklas och som medarbetare måste du vara flexibel och kunna skifta fokus, ta egna initiativ och fatta självständiga beslut. Du är bra på att hantera stress, god prioriteringsförmåga, kan förhålla dig till snabba förändringar och förändrade förutsättningar. Du har god datorvana och kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du ska ha god kunskap om dokumentation. Har du körkort B är det meriterande.
Om arbetsplatsen
Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. Insatsen ska bidra till goda levnadsvillkor och möjliggöra meningsfulla aktiviteter. Vi har brukarens behov i centrum och anpassar innehållet så att det är stimulerande och meningsfullt för brukaren. Stöd och service som ges ska vara grundade på respekt för brukarens självbestämmande och integritet. Stödet ska ges på ett sådant sätt att det stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning! Vi tillämpar flextidsavtal, friskvårdbidrag och månar om våra medarbetares arbetsmiljö. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: TV
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överrenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Uppstår vakans i annan verksamhet under rekryteringstiden kan rekrytering ske även till annan verksamhet. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Innan anställning ska examensbevis och belastningsregister uppvisas.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor som specifika jobb besvaras av kontaktperson som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Annika Widén annika.widen@malmo.se +46737161354 Jobbnummer
9945328