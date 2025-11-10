Omsorgspedagog till daglig verksamhet enligt LSS
Arbetet innebär att i aktivteter handleda brukare med både autism och intellektuell funktionsnedsättning med omfattande stödbehov i deras dagliga verksamhet. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt. Utmanande beteende förekommer och omvårdnadsuppgifter stöttar du i utifrån brukarens stödbehov. Tillsammans med övrig personal arbetar du med planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten.
Omsorgspedagogens ansvar
Som omsorgspedagog ansvarar du för att leda, utveckla och kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Du är en tydlig ledare i pedagogiska frågor och verkar för att verksamheten bedrivs i enlighet med LSS intentioner och daglig verksamhets uppdrag.
I rollen ingår att samordna teamets arbete, skapa en gemensam pedagogisk riktning och säkerställa att varje brukare får individuellt anpassat stöd utifrån sina behov och mål. Du handleder och stöttar medarbetare i upprättande, uppföljning och utvärdering av genomförandeplaner samt ser till att dessa och övrig dokumentation håller hög kvalitet.
Du ansvarar för att beslutade metoder och arbetssätt implementeras, följs upp och vidareutvecklas, och att arbetet kring brukarnas stödbehov, aktiviteter och eventuella avvikelser bedrivs systematiskt och lärandeinriktat.
Tillsammans med sektionschefen driver du verksamhets- och kvalitetsutveckling med fokus på det pedagogiska området. Du håller dig uppdaterad kring aktuella metoder och arbetssätt som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, för att säkerställa en professionell och utvecklingsinriktad verksamhet.
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen (minst kandidatexamen 180 hp) inom det beteendevetenskapliga området, pedagogisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Du har minst två års erfarenhet av att arbeta med personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning med omfattande stödbehov där utmanande beteende förekommer. Inom LSS har du jobbat minst ett år. Du har arbetslivserfarenhet samt kan omsätta teori till praktik gällande lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt skydd- och begränsningsåtgärder. Vi ser gärna att har erfarenhet av arbete med AKK och bör ha erfarenhet att leda grupper samt leda olika pedagogiska resonemang utifrån varje enskild brukares behov. Du behöver ha god kunskap om att skriva genomförandeplaner, handlingsplaner samt övrig social dokumentation. Arbetslivserfarenhet som omsorgspedagog och arbete inom daglig verksamhet är meriterande.
Hos oss är det viktigt att du har en god människosyn, ett respektfullt bemötande och en god pedagogisk förmåga. Som omsorgspedagog arbetar du i nära samarbete med brukarna och tillsammans skapar ni innehållet verksamheten. Det krävs att du är flexibel, lyhörd och kreativ. Då man möter många olika brukare och kollegor ställs höga krav på social smidighet, självständighet och en trygghet i sig själv. Arbetsuppgifter kan komma att förändras och utvecklas i snabb takt och som medarbetare måste du vara flexibel och kunna skifta fokus, ta egna initiativ och fatta självständiga beslut. Du är bra på att hantera stress, kan förhålla dig till snabba förändringar och förändrade förutsättningar. Du har god datorvana och kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Körkort B ör ett krav.
Om arbetsplatsen
Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. Insatsen ska bidra till goda levnadsvillkor och möjliggöra meningsfulla aktiviteter. Vi har brukarens behov i centrum och anpassar innehållet så att det är stimulerande och meningsfullt för brukaren. Stöd och service som ges ska vara grundade på respekt för brukarens självbestämmande och integritet. Stödet ska ges på ett sådant sätt att det stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning! Vi tillämpar flextidsavtal, friskvårdbidrag och månar om våra medarbetares arbetsmiljö. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: TV
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 2
Tillträde: enligt överrenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Uppstår vakans i annan verksamhet under rekryteringstiden kan rekrytering ske även till annan verksamhet. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Innan anställning ska examensbevis och belastningsregister uppvisas.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor som specifika jobb besvaras av kontaktperson som anges i annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
