Omsorgspedagog - inriktning mot Socialpsykiatri -vikariat
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration / Organisationsutvecklarjobb / Sjöbo Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sjöbo
2025-09-09
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder. Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Omsorgspedagogen har ett övergripande ansvar för alla områden inom LSS-verksamheten, men denna tjänst riktar sig främst mot socialpsykiatrin och ingår i team av tre omsorgspedagoger när det gäller det pedagogiska arbetet, så som dokumentation och metodhandledning.
Du kommer ha ett nära samarbete med enhetschefer och medarbetare i verksamheterna, där ditt uppdrag är att handleda och stödja.
Omsorgspedagogen skall vara en förebild för medarbetare i det pedagogiska arbetet gällande kunden och i ditt uppdrag ska du se till att utveckla och förmedla pedagogiska metoder i verksamheten utifrån erfarenhet, teoretisk kompetens, omvärldsbevakning samt evidensbaserad kunskap.
Du kommer ansvara för att återkommande ha uppföljningar och utvärderingar av bemötande, förhållningssätt, insatser och arbetsmetoder. Arbetet har ett fokus på förbättring, förändring samt utveckling.
Omsorgspedagogen skall bidra till att stärka samarbetsformerna mellan olika verksamheter inom LSS. I uppdraget ingår att arbeta gränsöverskridande både internt och externt för att försäkra att kunderna får god omvårdnad, stöd och service. Du kommer att ha en nyckelroll i arbetet med kvalitetssäkring, digitala verksamhetssystem och LSS-verksamhetens utveckling överlag.
Arbetet innebär att du upprättar arbetsmetoder i samverkan med stödpedagog och andra aktörer som är relevanta utifrån kundernas behov. Du kommer arbeta fram individanpassade lösningar som leder till en ökad trygghet, självständighet, medbestämmande och självbestämmande för kunden. Omsorgspedagogen arbetar även aktivt med den sociala dokumentationen och analyserar avvikelser.
Det innefattar även uppföljning och handledning på vilket sätt dokumentationen sker lagenligt, etiskt och moraliskt.
Uppdraget som Omsorgspedagog kräver flexibilitet, tålamod, anpassningsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt med kundens behov i centrum. Kvalifikationer
Vi söker dig med treårig högskoleutbildning, med exempelvis, social, beteendevetenskaplig eller pedagogisk inriktning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.
Du har gedigen arbetslivserfarenhet från socialpsykiatri samt LSS-verksamhet och goda kunskaper om psykisk ohälsa samt erfarenheter från olika metoder i arbetet med personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning tex Case management, Mi, ESL.
Du har goda kunskaper om de lagar som styr verksamheten.
Du har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsutvecklande uppdrag samt planerera och implementera på enhetsnivå. Ditt arbetssätt är strukturerat och du har förmågan att planera insatser utifrån verksamhetens behov. Det krävs även att du har förmåga att följa upp och utvärdera hur respektive arbetsmetod/ förhållningsätt gett effekt.
Har du arbetat med att stödja personal i deras pedagogiskt vägledande uppdrag och/eller tidigare arbetat som omsorgspedagog, metodhandledare, arbetsledare eller metodutvecklare är det meriterande.
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Vidare kan du ta egna initiativ och på ett självständigt sätt planerar utvecklingsarbete i samråd med verksamhetschef och enhetschefer.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Som medarbetare är du flexibel, lyhörd, van att ta ansvar och ser naturligt på att samarbeta. Erfarenhet och kunskap om målgruppen är ett grundkrav. För oss är det viktigt med ett professionellt bemötande gentemot kunder, anhöriga och övriga samarbetspartners. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vikariat ca 8 mån, 2 jan-19 aug 2026
ÖVRIGT
För att kunna bli anställd i Sjöbo kommun inom vård och omsorg krävs det att man uppvisat ett belastningsregister gällande Kontroll av egna uppgifter
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090), https://www.sjobo.se/jobb-och-arbetsmarknad/att-jobba-hos-oss/personalformaner.html Arbetsplats
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration Kontakt
Verksamhetschef LSS
Linette Ziegenfeldt 041627000 Jobbnummer
9500702