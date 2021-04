Omsorgsmedarbetare hemtjänst, dag eller kväll - Annelies Hemtjänstteam AB - Apotekarjobb i Nacka

Annelies Hemtjänstteam AB / Apotekarjobb / Nacka2021-04-13#jobbjustnuVi växer just nu med fler nya kunduppdrag och söker dig som är utbildad undersköterska (vård- och omsorgsutbildning enligt Nacka Kommuns krav) eller som är under utbildning eller som har erfarenhet av äldreomsorg/hemtjänst och som vill jobba hos oss.Vi är även intresserade av dig med erfarenhet inom hemtjänst/äldreomsorg och som kan tänka sig läsa vård- och omsorgsutbildning på distans för att uppnå vår uppdragsgivares utbildningskrav.Vi erbjuder ett självständigt arbete med många sociala kontakter. Du brinner för att ta hand om andra människor som behöver omsorg och stöd i sin vardag. Vi har all skyddsutrustning som kan tänkas behövas i omsorgen av våra äldre kunder.Vi är ett härligt team som alltid fokuserar på kunden och bästa möjliga kvalitet i det arbete vi gör.Annelies Hemtjänstteam bedriver hemtjänst i Nacka på uppdrag av Nacka Kommun. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Vi är ett glatt gäng som utgår från kontor i Ektorp Centrum i Nacka. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, moderna el-cyklar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser.2021-04-13I hemtjänsten jobbar du i våra kunders eget hem med att ge personen den omsorg och det stöd som hen har rätt till, enligt biståndsbeslutet och den individuella genomförandeplanen.Arbetsuppgifterna kan handla om hjälp med:Städning och tvätt, inköp, måltider, tillsyn, dusch och personlig hygien, på- och avklädning, socialt stöd, följeslagning till läkare och mycket annat.Om dig:Som person vill vi att du har ett positivt bemötande och att du har ett genuint intresse att hjälpa äldre personer. Du har lätt för att samarbeta och trivs i en flexibel miljö. Du behärskar svenska i tal och skrift och kan dokumentera i social journal. Vi söker just nu kvinnor för en jämnare könsfördelning.Det är meriterande om du har B-körkort men du ska även kunna cykla.Vi tror att du redan är utbildad undersköterska med inriktning mot äldreomsorg och har jobbat ett tag inom äldreomsorgen, helst inom hemtjänst. Eller så är du nyutexaminerad undersköterska eller är under utbildning. Vi är även intresserade av dig med lång erfarenhet inom äldreomsorgen och som kan tänka sig läsa vård- och omsorgsutbildning på distans.Vi tror att du finns i närområdet så att resorna till och från arbetsplatsen inte blir belastande.Arbetsperiod och tider:Vi erbjuder antingen dag- eller kvällsscheman med tjänstgöring varannan helg i ett rullande tvåveckors schema.Vi söker även timvikarier på behov.Arbetstider dagschema: 07:15-ca 16:15 eller kvällsschema: kl 15:45- ca 22:45. Det finns varianter på fasta scheman med olika tjänstgöringsgrad.Du utgår från vårt kontor i Ektorp centrum i Nacka. Vi tror att du bor i närheten för att resor till och från arbetet inte blir belastande.Din ansökan:I ansökan vill vi att du skriver om du är intresserad av att dag eller kväll. Vi tittar löpande på ansökningar så välkommen med din ansökan redan idag!Välkommen med din ansökan och CV (bifoga gärna foto på dig) till jobb@annelieshemtjanst.se Sista dag att ansöka är 2021-05-13Annelies Hemtjänstteam ABEktorpsvägen 2, plan 213147 Nacka5689442