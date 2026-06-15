Omsorgsledare till äldreomsorgen i Jokkmokk
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2026-06-15
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Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet – här kan du vara med och skapa något nytt.
Vi på Jokkmokks kommun erbjuder en meningsfull och givande arbetsplats där vi kombinerar högkvalitativ vård och omsorg med värme och närhet till naturen.
Som Omsorgsledare kommer du vara en viktig del av vårt team och bidra till att säkerställa att våra brukare får den omsorg och trygghet de förtjänar. Vi värdesätter ett personcentrerat arbetssätt, där varje individ ses och respekteras utifrån sina egna behov och förutsättningar.
Vi inom äldreomsorgen befinner oss i ett spännande förändringsarbete och söker nu fyra omsorgsledare som vill vara med och forma framtidens vård tillsammans med oss. Två tjänster är placerade på Kaitumgården, kommunens största vårdboende, centralt beläget i Jokkmokks kommun. De övriga två tjänsterna är placerade på Bjärkagården i Vuollerim.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som Omsorgsledare i Jokkmokk kommer du att ha en central roll i att stödja och leda dina kollegor i det dagliga arbetet, samtidigt som du säkerställer att vi lever upp till våra mål för kvalitet och omsorg. Tjänster innebär inte personalansvar, arbetsmiljö eller ekonomi.
Arbetet består i huvudsak av sedvanliga arbetsuppgifter inom vård- och omsorg. Att kunna bidra med socialt stöd och vägledning. Vara spindeln i nätet och kunna hålla i flera trådar samtidigt. Omsorgsledarens huvudsakliga uppgift är att säkerställa att den dagliga omsorgen utförs enligt fastställda riktlinjer och att kollegor på avdelningen får stöd och vägledning i sitt arbete.
Omsorgsledaren har även ansvar för att vara med och utveckla och följa upp arbetet för att säkerställa en kvalitativ vård för våra brukare. En viktig del i rollen innebär också att vara trygg i att kunna lära ut på ett pedagogiskt sätt till kollegor.
Du skall kunna jobba självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg så du behöver ha kännedom/ kunskap i hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation.
Då denna roll är ny, så kommer det att finnas en tydlig arbetsbeskrivning för rollen. Din närmaste chef är enhetschef på vårdboendet.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som är en positiv, lojal, har engagemang, är en lösningsorienterad och ansvarstagande person med god empatisk förmåga. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav, både i tal och skrift, då kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, mognad och samarbetsförmåga.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. .
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
För denna tjänst krävs att du, innan anställning, uppvisar ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs av dig som sökande och lämnas oöppnat vid begäran.
Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 29 - 32 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "49/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks Kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/
96285 Jokkmokk (visa karta
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962 85 JOKKMOKK Arbetsplats
Jokkmokks kommun, Socialtjänsten Kontakt
Enhetschef
Emma Wiklund emma.wiklund@jokkmokk.se 0971-170 87 Jobbnummer
9963254