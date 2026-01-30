Omsorgshandledare till Järnbrottshus vård- och omsorgsboende
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Järnbrottshus vård- och omsorgsboende söker dig som vill ha en varierad roll där du får utbilda kollegor, driva projekt och bidra till en ökad kvalitet i omsorgsarbetet.
Är du den som vill göra skillnad i rollen som omsorgshandledare? Ansök idag!
Järnbrottshus vård- och omsorgsboende erbjuder ett levande boende med engagerade medarbetare. Här prioriteras social gemenskap med många aktiviteter och utflykter för en meningsfull vardag. På Järnbrottshus finns två enheter med somatiska inriktning med totalt 25 lägenheter och en enhet med14 avlösningsplatser. hyresgäster
I din roll som omsorgshandledare planerar du tillsammans med enhetschefen din arbetsvecka utifrån verksamhetens behov. Fokus ligger på att ge stöd och handleda medarbetare i det dagliga arbetet men också med långsiktig utveckling och uppföljning.
Utöver din roll som omsorgshandledare på boendet är du också med i vårt nätverk för omsorgshandledare på vård- och omsorgsboenden i Sydväst.
Vi erbjuder dig en attraktiv roll där du får möjlighet att bidra med din kunskap och din kompetens. Tillsammans arbetar vi för att utveckla kvalitet på vård- och omsorgsboendet och stärka statusen för undersköterskor.
Din arbetstid är vardagar på dagtid, 07-15,30, du har rätt till flextid. Möjlighet till deltid om så önskas.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska.
- Har yrkeshögskoleutbildning på minst 200 YH inom vård- och omsorg, eller Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
- Har erfarenhet av arbete som omsorghandledare.
- Är väl förankrad i det salutogena förhållningssättet och den nationella värdegrunden.
- Har god datorvana för dokumentation och avvikelsehantering i olika IT-system samt goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete med Senior Alert
- Erfarenhet av att jobba med stjärnmärkning
- Erfarenhet av att jobba med BPSD-registretDina personliga egenskaper
Du är pedagogisk, tydlig i din kommunikation och har lätt för att förklara komplexa saker på ett enkelt sätt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll.
Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv.
Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/494". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Inger Larsson inger.larsson@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3662401 Jobbnummer
9715374