Omsorgshandledare till hemtjänst i stadsområde Centrum
2025-10-07
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Som omsorgshandledare i hemtjänsten kommer du bidra till ökad kvalitet inom stadens hemtjänst. Ditt huvuduppdrag är att stödja och stärka omsorgspersonal genom pedagogisk handledning nära omsorgstagarna.
Vi arbetar enligt den nationella värdegrunden och har ett salutogent synsätt som är grunden i personcentrerad vård och omsorg. Omsorgstagarna ska ha ett meningsfullt liv med delaktighet och inflytande. Utifrån din specialistkompetens inom exempelvis vård av äldre, demens och/eller psykiatri ska du handleda omsorgspersonal och stödja dina kollegor för att utveckla kvalitén i vardagsarbetet kring personen.
Vi är en grupp om sex omsorgshandledare med en gemensam chef som arbetar i hemtjänstområdena från Majorna till Guldheden. Du kommer att utgå från en av våra centraler där du samarbetar med hemtjänstens enhetschefer, omsorgspersonal, administratörer med inriktning planering med flera. Vi har regelbundna metodmöten och har ett nära samarbete med fler omsorgshandledare i staden.
Omsorgshandledarrollen innebär ett nära metodhandledarskap och merparten av arbetstiden ska därför utföras i det verksamhetsnära arbetet.
I uppdraget ingår att:
• Handleda i behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (IBIC), att genom samtal med omsorgstagaren planera, genomföra och följa upp genomförandet
• Handleda i social dokumentation
• Vid komplexa ärenden/situationer ge praktiskt stöd till såväl individ, anhöriga, omsorgspersonal och enhetschef
• Kvalitetssäkra och utveckla arbetssätt och samverkan kring uppdrag, behov och mål mellan kontaktpersonal och biståndsbedömare/socialsekreterare
• Pedagogiskt stödja och utveckla verksamheten i nya arbetssätt
• Vara delaktig i introduktion av ny omsorgspersonal
• Stödja och utveckla samarbetet mellan berörda professioner och funktioner
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete i en roll där du kan göra stor skillnad.KvalifikationerKvalifikationer
• Erfarenhet av arbete som undersköterska inom vård- och omsorg eller annan likvärdig verksamhet.
• Yrkeshögskoleutbildning på minst 200 YH poäng eller likvärdig högskoleutbildning.
• Du är väl förankrad i Socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum.
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och god datorvana.
Meriterande
• Erfarenhet av att handleda individer och grupper.
Som person visar du respekt för alla du träffar på jobbet. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Vidare tar du ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifterna med verksamheten/omsorgstagarens bästa i fokus. Du är bekväm i sociala kontaktytor, står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Du energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
