Omsorgshandledare till Granlidens vård- och omsorgsboende
2025-08-29
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Granlidens Vård- och omsorgsboende söker dig som vill ha en varierad roll där du får utbilda kollegor, driva projekt och bidra till en ökad kvalitet i omsorgsarbetet. Är du den som gör skillnad i rollen som omsorgshandledare? Ansök idag!
Vi är ett stjärnmärkt vård- och omsorgsboende med ett unikt läge i Hovås, nära havet. Här bor hyresgäster med kognitiv svikt eller i behov av allmän vård- och omsorg. Omgivningarna är gröna och det är ett lugnt område. Boendet har sammanlagt 73 lägenheter i ett karaktärsfullt suterränghus med flera våningar. Något som gör oss stolta är att vi erbjuder många olika aktiviteter till hyresgästerna varje dag.
Du arbetar enligt den nationella värdegrunden och utifrån ett salutogent förhållningssätt. I din roll planerar du din dag utifrån verksamhetens behov. Fokus ligger på att ge stöd och handleda medarbetare på vård- och omsorgsboendet. Det kan vara att handleda vid komplexa ärende som involverar hyresgästen, anhöriga/närstående och kontaktpersonal. Det kan även vara att höja kompetensen i arbetet med genomförandeplaner eller social dokumentation. Genom ditt kontaktnätverk och samtal med olika professioner har du möjlighet att identifiera och ge förslag på utbildningsinsatser.
Vi erbjuder dig en attraktiv roll där du får möjlighet att bidra med din kunskap och din kompetens. Tillsammans arbetar vi för att utveckla kvalitet på vård- och omsorgsboendet och stärka statusen för undersköterskor.
Din arbetstid är vardagar på dagtid, men även kvällar och helger kan förekomma. Arbetsveckorna är 40 timmar och du har rätt till flextid.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska och kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel (alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna).
• Har yrkeshögskoleutbildning med minst 200 YH-poäng inom vård och omsorg eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
• Har arbetslivserfarenhet av att handleda grupper och individer
• Har datorvana för dokumentation och avvikelsehantering i olika IT-system
• Har goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• Har arbetslivserfarenhet inom demens
• Har arbetat som omsorgshandledare
• Har utbildad dig kring att bli stjärnmärkt.
Du ska vara väl förankrad i det salutogena förhållningssättet och den nationella värdegrunden. Rollen kräver din förmågan att samarbeta för att utföra uppgifter och nå mål. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och har alltid hyresgästens behov som utgångspunkt i ditt agerande. Din kommunikation anpassar du efter mottagare och situation, såväl skriftligt som muntligt. Du är bekväm med att tala inför andra och ser ett värde i att bidra till andras lärande, eftersom du håller i vissa utbildningssatsningar
I stället för personligt brev kommer du att svara på frågor om din kompetens och erfarenhet kopplat till tjänsten. Detta för en mer inkluderande och rättvis rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här:
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Thalenius 031- 366 31 24 Jobbnummer
9482203