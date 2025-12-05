Omsorgshandledare till Geråshus vård- och omsorgsboende
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Geråshus vård- och omsorgsboende söker dig som vill ha en varierad roll där du får utbilda kollegor, driva projekt och bidra till en ökad kvalitet i omsorgsarbetet.
Är du den som gör skillnad i rollen som omsorgshandledare? Ansök idag!
Geråshus ligger i natursköna omgivningar precis intill Gärdsås torg i Bergsjön. Geråshus Vård- och omsorgsboende består av två hus som förenas på mitten av ett inglasat rum. Här finns enheter för somatisk vård och omsorg och för hyresgäster med demens. Sammanlagt har boendet 102 lägenheter.
Du arbetar enligt den nationella värdegrunden och utifrån ett salutogent förhållningssätt. I din roll planerar du din dag utifrån verksamhetens behov. Fokus ligger på att ge stöd och handleda medarbetare på vård- och omsorgsboendet i det dagliga arbetet men också med långsiktig utveckling. Det kan vara att handleda vid komplexa ärende som involverar hyresgästen, anhöriga/närstående och kontaktpersonal. Det kan även vara att höja kompetensen i arbetet med genomförandeplaner eller social dokumentation. Genom ditt kontaktnätverk och samtal med olika professioner har du möjlighet att identifiera och ge förslag på utbildningsinsatser.
Du kommer arbeta ihop med en omsorgshandledare på boendet och vara med i vårt nätverk för omsorgshandledare på vård- och omsorgsboenden i Nordost. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara riktade mot somatik men du kommer ha ett tätt samarbete med din omsorgshandledarkollega.
Vi erbjuder dig en attraktiv roll där du får möjlighet att bidra med din kunskap och din kompetens. Tillsammans arbetar vi för att utveckla kvalitet på vård- och omsorgsboendet och stärka statusen för undersköterskor. Din arbetstid är vardagar på dagtid, men även kvällar och helger kan förekomma. Arbetsveckorna är 40 timmar och du har rätt till flextid.Kvalifikationer
Du behöver ha
• Yrkeshögskoleutbildning med minst 200 YH-poäng inom vård och omsorg eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av arbetet inom vård och omsorg samt erfarenhet av att handleda grupper och individer
• Väl förankrad i det salutogena förhållningssättet och den nationella värdegrunden
• God datorvana för dokumentation och avvikelsehantering i olika IT-system samt goda svenska språkkunskaper både i tal och skriftDina personliga egenskaper
• Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll
• Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt samt uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt
• Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv
• Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Hillevi Eriksson hillevi.eriksson@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3668516 Jobbnummer
9629945