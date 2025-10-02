Omsorgshandledare till äldreboende i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som omsorgshandelare är din huvuduppgift att stärka omsorgspersonalen genom daglig handledning och reflektion genom ett personcentrerat arbetssätt samt planera och hålla verksamhetsnära utvecklingsmöten. Du spelar du en stor roll i vårt utvecklingsarbete och du handleder dagligen omsorgspersonalen i kvalitetsarbetet genom att till exempel arbeta effektivt med avvikelsehantering och dokumentation. Du arbetar nära omsorgspersonalen och enhetschefen för boendet genom att aktivt stärka upp och stötta i kontaktmannaskapet. Som omsorgshandledare kommer du vara med att säkerställa att våra vårdgarantier uppfylls samt ha ett nära samarbete med våra olika professioner som arbetar på våra boenden. I arbetet ingår det även att introducera nya medarbetare i exempelvis social dokumentation och kvalitetsarbete samt att implementera och utveckla rutiner.
Rollen som omsorgshandledare inom äldreomsorgen i Mölndals stad är ny, du har därför möjlighet att påverka din roll och komma med förslag på kvalitetsarbeten och förändringar som gynnar äldreomsorgen. Kvalifikationer
Vi ser att du som söker tjänsten har:
• Avslutad yrkeshögskoleutbildning inom vård och omsorg om minst 200 YH-poäng eller likvärdig högskoleutbildning.
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete och att handleda vård och omsorgspersonal.
• Erfarenhet av att ha arbetat som undersköterska/skötare.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Goda datorkunskaper och vana att arbeta i olika system.
• Erfarenhet av dokumentation, avvikelsehantering.
• Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.
Meriterande för tjänsten är:
• Utbildning som specialistundersköterska.
• Utbildning inom ledarskap.
• Vana att handleda vård och omsorgspersonal.
• Arbetslivserfarenhet av förbättringsarbete.
Som person får du energi av att bidra till andras lärande och du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du är en tydlig och pedagogisk kommunikatör som har förmågan att förmedla information till olika mottagare och ur olika perspektiv. Du får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut för att driva förbättringsarbeten framåt. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet. Utifrån ditt ansvarsområde kan du stå emot påtryckningar från andra, agerar professionellt och sätter gränser när det behövs.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
