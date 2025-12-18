Omsorgsförvaltningen söker semestervikarier till köken
2025-12-18
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Omsorgsförvaltningen söker sommarvikarier till våra kök. I kostenheten har vi 5st kök varav ett är ett serveringskök. Kostfrågor är ett satsningsområde i Alvesta Kommun där vi ser att goda, vällagade måltider ger nöjda matgäster, stolt personal och kan bidra med att förbättra resultaten i hela verksamheten. Vi har varit framgångsrika och vunnit flera utmärkelser i Sveriges offentliga måltider 2022-2025.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som vikarie i våra kök har du varierande arbetstider fördelade på alla veckans dagar då vi levererar mat måndag-söndag.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att bistå vid matlagning, packning av matdistribution, tillaga sallader och desserter samt sköta disk och städning av kök och matsalar. Vårt gemensamma mål är att ge våra omsorgstagare en guldkant i vardagen genom god, vällagad och näringsriktig mat.
Hos oss får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur vi arbetar med näringsriktig och anpassad kost inom äldreomsorgen. Du arbetar tillsammans med erfaren och kompetent personal inom kostenheten i Alvesta kommun, och vi erbjuder en trygg introduktion med stöd av våra handledare så att du snabbt känner dig hemma i din roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att planera och strukturera ditt arbete. Du har ett mycket gott bemötande, är lösningsorienterad och samarbetar väl med andra, även i stunder med högt tempo.
Du har ett genuint intresse för livsmedel och matlagning och brinner för att skapa god, näringsrik och välbalanserad mat av hög kvalitet. Du uppskattar även de små detaljerna som förhöjer måltidsupplevelsen och bidrar till att varje gäst känner sig väl omhändertagen.
Krav:
* Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* Tidigare arbetat i kök inom äldreomsorgen
* B-körkort
ÖVRIGT
ÖVRIGT
