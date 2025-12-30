Omsorgsassistenter till korttidsboende för barn inom LSS
2025-12-30
Socialförvaltningen är en personaltät förvaltning med ca 1050 anställda. Vi är en av de större arbetsplatserna i kommunen och flertalet av våra verksamheter pågår dygnet runt alla dagar på året. Till området Omsorg för personer med Funktionsnedsättning (OF) söker vi nu omsorgsassistenter med placering på Stångehamnsvägen 139, ett korttidsboende för barn inom LSS.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Korttidsboendet Stångehamnsvägen 139 är ett boende för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar i åldern 0-21 år. Boendet är placerat i området Kristineberg och ligger ca 2,5 kilometer från centrala Oskarshamn. I dagsläget har vi 11 inskrivna barn och ungdomar, tillsammans med kollegor ansvarar du för att ge dem stöd och handledning. Ni utgör ett positivt team och bidrar med kvalitativa och stimulerande aktiviteter som främjar till att barnen/ungdomarna får en meningsfull vardag. Arbetslaget som du kommer att tillhöra består av 16 personer där enhetschefen är er närmsta kontakt. Även samarbete med andra enheter förekommer.
Arbetsuppgifterna som omsorgsassistent grundar sig på allmänt omvårdnadsarbete med tillhörande personlig omvårdnad. Det kan exempelvis handla om sondmatning, förflyttningar, personlig hygien, matintag mm. I uppdraget ingår det också dokumentation i datajournal samt medicinska arbetsuppgifter.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, jour samt helger. I uppdraget ingår det visst ensamarbete.
Aktuella tjänsten gäller en tillsvidareanställning på 90%.Kvalifikationer
Du har en undersköterskeexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom området funktionsnedsättning /psykiatri och/eller tidigare har arbetat med målgruppen. Du har kunskaper om lågaffektivt bemötande och TSS (tecken som stöd). B-körkort är nödvändigt samt att du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift på svenska. Grundläggande datakunskap är önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, vi söker dig som är:
• tydlig och trygg med tillhörande lågaffektivt förhållningssätt
• en social lagspelare med förmåga att bygga goda relationer
• lösningsfokuserad, självständig och kan ta egna initiativ
• flexibel du kan rätta dig efter rådande omständigheter
Känner du att du passar in i denna beskrivning och att du har det som krävs för tjänsten? Välkommen in med din ansökan! Rekrytering sker löpande så skicka din ansökan redan idag
