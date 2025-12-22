Omsorgsassistent till barnboende och korttidsboende i Växjö
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2025-12-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Under hösten 2023 och våren 2024 har vi startat upp två nya boenden; barn/ungdomsboende och korttidsboende för barn och ungdomar. Vår korttidsverksamhet expanderar och vi söker nu tre nya medarbetare. Vi söker dig som vill vara med på vår resa att utforma våra verksamheter med barnens bästa i fokus.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS § 9:6 innebär att en person (i detta fall barn/ungdom) med funktionsvariation tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling och att personen med funktionsvariation ska få rekreation och miljöombyte. Arbetstiderna är förlagda kväll/journatt/dag. Under vardagarna är större delen av passen förlagda på eftermiddag/kväll eftersom barnen är i skolan under dagen. Man arbetar även journatt. Man kommer även att samplaneras del av sin tid till ett av våra barn/ungdomsboende.
På bostad med särskild service för barn och ungdomar 9:8§ LSS bor barn och ungdomar med funktionsnedsättning som trots olika stödåtgärder inte kan bo kvar hemma. På vårt boenden bor två barn/ungdomar. Vi lägger stor vikt vid att boendet har en hemlik miljö med familjelika förhållanden där personalen är nyckelpersoner. Det är viktigt för oss med en stabil personalgrupp då kontinuitet är viktigt för barnen för att känna stabilitet och trygghet med ett begränsat antal personer i sin vardag.
På våra boenden vistas barn och ungdomar som har fysisk funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning samt neuropsykiatriska diagnoser. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd, omvårdnad och trygghet till barn och ungdomar samt att bidra till ökad livskvalitet i form av olika aktiviteter. Samverkan med vårdnadshavare och skola är central för att bidra till barnens utveckling. På korttids strävar vi efter att barnen och ungdomarna ska ha en lustfylld vistelse samtidigt som föräldrarna ges möjlighet till avlastning.
Arbetssättet är pedagogiskt och strukturerat och lekens betydelse är viktig. Vi lägger stor vikt vid att ha positiva och lösningsfokuserade personalgrupper.
Personal använder sig av alternativ kommunikation med barnen. Detta sker i form av bildstöd, kommunikationskarta, symboler och tecken som stöd.Arbetet på barn/ungdomsboendet är stimulerande och som personal blir man en viktig person i barnens uppväxt och får följa barnens utveckling över tid. På grund av utmanande beteenden i vissa situationer kan arbetet vara psykiskt- och fysiskt krävande.Kvalifikationer
Ska-krav:
Godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
Svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort.
Vi söker dig som har ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt gentemot barnen/ungdomarna. Du anpassar bemötandet och arbetssättet utifrån barnens/ungdomarnas behov och är flexibel vid förändringar. Kreativitet, initiativförmåga och lekfullhet är ytterligare viktiga egenskaper för att motivera barnen/ungdomarna till att vara aktiva och delta i aktiviteter. Det krävs att du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och en god omvårdnadsförmåga. Det är viktigt att du kan hänga med i barnens tempo och att du ska kunna delta i aktiviteter så som exempelvis bada, cykling etc.
Du har ett professionellt bemötande gentemot alla personer i barnens/ungdomarnas närhet så som exempelvis anhöriga, skola och kollegor. Ett öppet, lyhört och ödmjukt förhållningssätt både gentemot barn/ungdomar, personal och anhöriga. Du behöver vara en lugn person som har tålamod och inger trygghet. En god samarbetsförmåga gentemot kollegor, anhöriga och övriga personer som arbetar runt barnen/ungdomarna.
Meriterande:
Erfarenhet av och arbetat med:
• LSS-verksamhet
• neuropsykiatriska diagnoser
• korttidsverksamhet
• utmanande-/utåtagerande beteenden
• tydliggörande pedagogisk och tecken som stöd
• Lifecare dokumentationssystem
• HSL/ medicinska insatser
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska beställa både utdraget för arbete med barn med funktionsnedsättning (442.9) och kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3).
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 269/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Julia Fagerberg 0470-43272 Jobbnummer
9658690