Områdestekniker till kund i Stockholm Skärholmen

Har du utbildning med inriktning mot fastighetsservice eller arbetat inom området? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan.
Om uppdraget
Vi söker en områdestekniker till vår kund för ett uppdrag som startar så snart som möjligt och pågår cirka i 4-5 månader. Uppdraget är på heltid och du har ansvar för fastighetsområdet Sätra men utgår från kundens kontor i Skärholmen. Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som områdestekniker är du delaktig i att hela tiden utveckla kundens arbetssätt och få nöjda hyresgäster. Du åtgärdar fel i lägenheten och allmänna utrymmen både inom- och utomhus, som belysning och ventilation. Det är en roll med stort ansvar och du arbetar mot dina egna samt förvaltningsområdets gemensamma mål. Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot fastighetsservice eller motsvarande yrkeserfarenhet (1 år)
B-körkort för bil med manuell växellåda
Teknisk kunskap och ett tekniskt intresse som är relevant för fastighetsservice
God erfarenhet av fastighetssystem och Officepaketet
Du talar och skriver flytande svenska
Meriterande
Tala och skriva flytande engelska eller fler språk
Utbildning från folkhögskola eller yrkeshögskola
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 7 november 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Kontakt

Annelie annelie.hammarborg@bemannia.se +46721693000
9582386