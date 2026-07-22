Områdessekreterare till Förebyggarenheten Barn (vikariat)
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Botkyrka Visa alla socialsekreterarjobb i Botkyrka
2026-07-22
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en områdessekreterare till ett vikariat på cirka ett år som vill bidra till tryggare uppväxtvillkor för barn och unga i Botkyrka.
Som områdessekreterare arbetar du förebyggande med barn och unga i åldrarna 12–20 år och deras vårdnadshavare. Du möter ungdomar i deras vardag, i skolor, på fritidsgårdar och i lokalsamhället. Genom närvaro och relationsskapande arbete bygger du förtroende, skapar dialog och fungerar som en länk mellan unga, vårdnadshavare och socialtjänsten. Du arbetar både praktiskt och strategiskt med att samordna insatser, sprida kunskap och stärka skyddsfaktorer som minskar risken för normbrytande beteenden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
samverka med skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet i det lokala trygghetsarbetet
delta i kommunens trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och våldsförebyggande arbete
arbeta uppsökande i ungas miljöer, exempelvis i skolor och på fritidsgårdar
hålla föräldragrupper och utbildningar inom skolans trygghetsarbete enligt modellen Tåget
informera om socialtjänstens uppdrag och stärka förtroendet för socialtjänsten i lokalsamhället
bidra till utvecklingen av arbetssätt och samverkansstrukturer inom det förebyggande arbetet.
Som områdessekreterare blir du en viktig del i kommunens arbete för trygghet, delaktighet och tillit mellan unga, vårdnadshavare och samhällets stödinsatser. Arbetet sker främst på dagtid, men tjänstgöring på kvällar och helger kan förekomma.
Vi erbjuder dig
Förebyggarenheten Barn 2 är en del av Socialförvaltningen och arbetar för att skapa tryggare uppväxtvillkor för barn och unga i Botkyrka. Enheten består av områdessekreterare, skolsocionomer samt verksamheter som ungdomsmottagningen och Stödcentrum för unga brottsutsatta. Tillsammans arbetar vi nära skolor, fritidsverksamhet, polis och civilsamhälle för att tidigt identifiera behov och ge rätt stöd. Arbetet präglas av engagemang, samverkan och ett kontinuerligt utvecklingsarbete för ökad trygghet och delaktighet i lokalsamhället.
Du får en strukturerad introduktion, stöd av erfarna kollegor och närvarande chef samt tillgång till extern handledning. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och regelbunden träning i motiverande samtal (MI). Hos oss får du möjlighet att bidra med dina idéer, påverka arbetssätt och utvecklas i din yrkesroll.
Du som söker till oss
Du har socionomexamen eller annan relevant akademisk examen inom exempelvis socialt arbete, beteendevetenskap eller pedagogik. Du har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Övriga krav för tjänsten:
Kunskap om risk- och skyddsfaktorer kopplade till normbrytande beteenden.
Erfarenhet av att tillämpa socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och sekretesslagstiftning i det dagliga arbetet.
Erfarenhet av att kommunicera professionellt på svenska, både muntligt och skriftligt.
B-körkort, eftersom tjänsten kan innebära resor.
Vi ser det som meriterande:
Erfarenhet av förebyggande och uppsökande arbete riktat till barn och unga.
Erfarenhet av att informera om socialtjänstens uppdrag och ansvar.
Erfarenhet av att leda workshops eller utbildningsinsatser.
Erfarenhet av våldspreventivt arbete.
Vidareutbildning inom nätverksarbete.
Som områdessekreterare är du relationsskapande och samarbetsorienterad. Du skapar och upprätthåller förtroendefulla relationer med ungdomar, vårdnadshavare och samverkanspartners. Du lyssnar in olika perspektiv och kommunicerar tydligt och respektfullt, så att fler kan förstå syftet med insatserna och känna delaktighet.
Du är också strukturerad och lösningsorienterad. Du planerar och prioriterar dina uppgifter utifrån verksamhetens behov, följer upp arbetet och kan anpassa ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras. I samverkan med andra yrkesgrupper bidrar du till lösningar som stärker tryggheten för barn och unga.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 13 (visa karta
)
147 71 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Angelique Skog angelique.skog@botkyrka.se Jobbnummer
10009632