Områdessekreterare till Förebyggarenheten Barn 2

Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en områdessekreterare som vill bidra till att skapa tryggare uppväxtvillkor för barn och unga i Botkyrka.
Som områdessekreterare arbetar du förebyggande tillsammans med barn och unga i åldrarna 12-20 år och deras föräldrar. Du möter ungdomar i deras vardag, i skolor, på fritidsgårdar och i lokalsamhället. Genom relationsskapande och närvaro bygger du förtroende, skapar dialog och fungerar som en länk mellan unga, föräldrar och socialtjänsten. Du arbetar både praktiskt och strategiskt med att samordna insatser, sprida kunskap och bidra till att stärka skyddsfaktorer som minskar risken för normbrytande beteenden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- samverka med skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet i det lokala trygghetsarbetet
- delta i kommunens arbete med trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och våldsförebyggande insatser
- arbeta uppsökande i ungas miljöer, såsom skolor och fritidsgårdar
- hålla föräldragrupper och utbildningar i skolans trygghetsarbete enligt modellen Tåget
- sprida kunskap om socialtjänstens uppdrag och stärka förtroendet i lokalsamhället
- delta i utvecklingen av nya arbetssätt och samverkansstrukturer inom det förebyggande arbetet.
Som områdessekreterare blir du en nyckelperson i kommunens arbete med att skapa trygghet, delaktighet och tillit mellan unga, föräldrar och samhällets stödinsatser. Arbetet sker främst på dagtid, men viss tjänstgöring på kvällar och helger kan förekomma för att möta ungdomarna i deras miljöer.
Vi erbjuder dig
Förebyggarenheten Barn 2 är en del av Socialförvaltningen och arbetar för att skapa tryggare uppväxtvillkor för barn och unga i Botkyrka. Enheten består av områdessekreterare, skolsocionomer samt verksamheter som ungdomsmottagning och stödcentrum för unga brottsutsatta. Tillsammans arbetar vi nära skolor, fritidsverksamhet, polis och civilsamhälle för att tidigt identifiera behov och ge rätt stöd. Arbetet präglas av engagemang, samverkan och ett ständigt fokus på att utveckla nya arbetssätt som stärker trygghet och delaktighet i lokalsamhället.
Som medarbetare hos oss får du en strukturerad introduktion, stöd av erfarna kollegor och närvarande chefer samt tillgång till extern handledning. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och regelbunden träning i motiverande samtal (MI). Hos oss får du möjlighet att bidra med dina idéer, påverka arbetssätt och växa i din yrkesroll. Vi värdesätter mångfald, delaktighet och ett inkluderande klimat där du får utrymme att göra verklig skillnad för Botkyrkas barn och unga.
Du som söker till oss
Du har socionomexamen eller annan relevant akademisk examen inom till exempel socialt arbete, beteendevetenskap eller pedagogik. Du har erfarenhet av arbete med barn och unga samt av förebyggande arbete inom socialtjänst eller annan samhällsaktör.
Övriga krav:
- Erfarenhet av att arbeta med risk- och skyddsfaktorer kopplade till normbrytande beteenden.
- Erfarenhet av att tillämpa socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt sekretesslagstiftningen i det dagliga arbetet.
- Erfarenhet av att informera om socialtjänstens uppdrag och ansvar.
- Erfarenhet av att kommunicera professionellt i tal och skrift på svenska.
- B-körkort krävs eftersom tjänsten kan innebära resor.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av förebyggande arbete riktat till barn och unga.
- Erfarenhet av att leda workshops eller utbildningsinsatser.
- Erfarenhet av att arbeta våldspreventivt.
- Vidareutbildning inom nätverksarbete.
Som områdessekreterare har du lätt för att skapa och upprätthålla relationer med ungdomar, föräldrar och samverkanspartners. Du är närvarande och lyhörd i mötet med andra och skapar tillit genom ett respektfullt och tydligt bemötande. Din förmåga att kommunicera och motivera gör att du får andra att förstå syftet med insatserna och känna delaktighet i arbetet.
Du driver arbetet framåt med fokus på kvalitet och resultat. I rollen behöver du kunna anpassa dig till förändrade situationer, prioritera mellan olika uppdrag och arbeta lösningsinriktat i samverkan med andra yrkesgrupper. För att lyckas i uppdraget krävs både struktur, självständighet och en genuin vilja att bidra till trygghet och positiva utvecklingsmöjligheter för unga i Botkyrka.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
