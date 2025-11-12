Områdeskoordinator - LF Skadedjursbekämpning i Väst
Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-11-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län i Göteborg
, Kungälv
, Stenungsund
, Borås
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Är du en strukturerad lagspelare som vill ha en central roll i driften? Som områdeskoordinator i Göteborg blir du navet mellan kunder, tekniker och ledning. Här får du möjlighet att skapa smidiga processer, bidra till kortare inställelsetider och säkerställa att våra uppdrag flyter på varje dag.
Vårt erbjudande
* Vi erbjuder fast månadslön, friskvårdsbidrag, lunchsubvention samt bank- och försäkringsrabatter.
* Möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt i en bransch som är i ständig förändring.
* Ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra och har en viktig roll i företagets framgång.
* Kollegor runt om i landet som brinner för att leverera hög service till våra kunder.
Om jobbet
Som områdeskoordinator håller du ihop vardagen och säkerställer en smidig drift i alla våra olika län. Du är kontaktperson för både kunder och tekniker, planerar resurser och ser till att rätt person är på rätt plats vid rätt tillfälle. Du arbetar i vårt affärssystem, uppdaterar information och rapporterar löpande till driftchef.
Ditt fokus blir att:
* ta emot och hantera kundförfrågningar
* planera och koordinera teknikers arbete
* stötta tekniker med problemlösning i fält
* säkerställa hög kvalitet och uppdaterad data i vårt affärssystem
* bidra till utveckling av processer och rutiner för ökad effektivitet
Kort sagt - du blir den som ser till att allt flyter på, med överblick och fingertoppskänsla.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö och har förmågan att skapa struktur och överblick i en vardag där det händer mycket. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta med både kunder, tekniker och kollegor. Som person är du flexibel, trygg och gillar att bidra till teamets framgång. Som medarbetare hos oss delar du också våra värderingar - Enkla, Kreativa och Omtänksamma - och känner samhörighet med dem i ditt dagliga arbete.
Vi tror att du har:
* erfarenhet av koordinerings- eller administrationsarbete, gärna inom skadedjursbranschen eller liknande teknisk servicebransch
* god systemvana
* förmåga att planera, prioritera och agera snabbt vid förändringar
* ett professionellt och serviceinriktat sätt i kontakt med kunder
relevant utbildning inom administration, logistik eller liknande område är meriterande
Länsförsäkringar har i över 170 år verkat för sina kunder, som också är våra ägare, med marknadsledande försäkringslösningar. Genom vår starka lokala förankring och ambition att erbjuda helhetslösningar har vi successivt byggt upp bankverksamhet och fastighetsförmedling.
För drygt fem år sedan tog vi nästa steg genom att etablera ett gemensamt bolag för professionell skadedjursbekämpning, som idag ägs gemensamt av sju bolag inom Länsförsäkringar. Med omkring 50 engagerade medarbetare står vi nu inför en spännande tillväxtresa, där vi fortsätter utveckla verksamheten som en viktig del i vårt helhetserbjudande för att skapa trygghet och ökad livskvalitet för våra kunder. I detta arbete samarbetar vi också med LF Stockholm, LF Gävleborg, LF Sörmland och LF Dalarna, och vi servar kunder inom privatmarknad, lantbruk och kommersiella fastigheter.
Mer information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning. Placeringsorten är Göteborg och tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vid frågor vänligen kontakta:
Rekryterande chef: Caroline Alderton, 0763253877
HR Partner: Julia Harrysson, julia.harrysson@lansforsakringar.se
Facklig representant: Victor Nicklasson, 0765340461
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Vill du vara med och skapa trygghet, struktur och smidiga processer tillsammans med oss? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
