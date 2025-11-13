Områdesförvaltare till Hudiksvall och Delsbo
2025-11-13
Glada Hudikhem AB är ett av Hudiksvalls kommun helägt kommunalt bostadsbolag. Bolagets omsättning uppgår till 400 mkr och äger fastigheter till ett värde av ca 3 500 miljoner kronor och drygt 10 000 Hudiksvallsbor har sina hem i bolagets fastigheter.
Bolaget utgör ett viktigt verktyg i kommunens vision om 50 000 invånare i kommunen år 2050.
Detta ska bolaget bidra till genom vårt löfte "Glada Hudikhem - Där minnen skapas" som visar att bolagets uppdrag är större och viktigare än bara förvalta och investera i fastigheter utan att vi möjliggör för människor att skapa sig en av de viktigaste byggstenarna i ett gott liv, nämligen ett hem.
Vill du ha en central roll där du har möjlighet att utveckla medarbetare, våra fastigheter och Hudiksvall?
Vi söker områdesförvaltare till Hudiksvall och DelsboArbetsuppgifter
Som områdesförvaltarna hos oss säkerställer du leverans av vårt varumärkeslöfte, Glada Hudikhem - där minnen skapas. Det innebär att vi säkerställer en jämlik leverans till hyresgästerna, fint boende, väl underhållna hem och fina utemiljöer samt ett trivsamt och tryggt boende. Detta gör vi med hjälp av våra värderingar - HEM.
Dina arbetsuppgifter består av att leda och fördela arbetet i det området du ansvarar för (Håsta eller Delsbo). Det innefattar förvaltning av fastigheterna, budgetansvar, hyresgästkontakt, lokalvård, underhåll samt förbättringsarbeten etc. I rollen ingår personalansvar för medarbetarna i ditt område.
Då Delsbo är har färre fastigheter att förvalta och färre medarbetare kommer det uppdraget också att innefatta ett processansvar för vår besiktningsprocess. Det innebär att stötta våra 6 besiktningstekniker, följa upp och utveckla bolagets förmåga i en av bolagets kärnprocesser.
Din roll är central i bolaget, och i samarbete med våra stödfunktioner så som ekonomi, HR, kundtjänst och specialister jobbar vi tillsammans för att du och din personal ska få dom bästa möjligheterna till att utföra jobbet på ett bra sätt.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Glada Hudikhem blir du en del av ett team som består av engagerade och positiva medarbetare med lång erfarenhet från branschen. Vi är en trygg arbetsgivare som satsar på våra medarbetare och erbjuder våra anställda en friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, flextid, hälsoundersökning och massage.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet inom fastighetsförvaltning, en relevant utbildning alternativt tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av att vara ledare och verksamhetsutveckling. Meriterande är om du har jobbat i någon typ av fastighetssystem tex Vitec.
Du har en förmåga att fånga in andras kompetens och synpunkter, analysera dessa och utifrån detta ge förslag på lösningar och sedan driva igenom dessa tillsammans med dina medarbetare mot uppsatta mål.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Jennie Helmersson på tel 073-351 27 05 alternativt jennie.helmersson@clwork.se
Sista ansökningsdag 7 december 2025, skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.
