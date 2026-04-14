Områdeschefer till Kulturskolan Stockholm - Norra och Södra området
2026-04-14
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Vill du vara med och leda i en av Stockholms största verksamheter för barn och unga i ett tydligt utvecklingsskede? Nu söker vi två områdeschefer till Kulturskolan, Norra respektive Södra området. Det här är roller för dig som vill kombinera ledarskap, styrning och utveckling i en komplex organisation med ett tydligt samhällsuppdrag, där målet är att nå fler barn och unga och skapa en mer likvärdig kulturskola i hela staden.
Välkommen till oss
Kulturskolan Stockholm befinner sig i ett omfattande utvecklingsarbete. En ny kulturskoleplan har tagits fram som sätter riktningen fram till 2030, med fokus på att öka tillgänglighet, stärka kvaliteten och nå fler barn och unga.
Idag är deltagandet ojämnt fördelat. Vissa grupper av barn och unga deltar i högre utsträckning, medan många andra inte når verksamheten. Ett centralt uppdrag framåt är därför att göra kulturskolan mer känd, mer tillgänglig och mer relevant för fler. Det innebär att utveckla hur verksamheten presenteras, vilka format som erbjuds och hur och var vi möter barn och unga. Det handlar också om att skapa strukturer och arbetssätt som möjliggör ett ökat deltagande och en mer jämlik verksamhet över hela Stockholm. Som områdeschef är du en viktig del i att omsätta denna inriktning i praktiken. Du leder genom enhetschefer och bidrar till att utvecklingen får genomslag i verksamheten. Du ingår i Kulturskolans ledningsgrupp och arbetar nära avdelningschef och övriga områdeschefer.
Rollen är nyinrättad, vilket ger möjlighet att påverka och forma funktionen utifrån verksamhetens behov.
Din roll
Som områdeschef ansvarar du för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget inom ditt område. Du är chef för ca sex enhetschefer och arbetar nära verksamheten med att skapa struktur, riktning och samsyn i en organisation i förändring.
Du omsätter strategiska beslut till konkreta uppdrag och säkerställer att utvecklingen får genomslag i verksamheten. Det innebär att arbeta med frågor som rör tillgänglighet, arbetssätt, resursfördelning och samverkan, med målet att nå fler barn och unga och stärka likvärdigheten i hela staden. Du bidrar till att utveckla gemensamma arbetssätt, uppföljning och struktur samt till att stärka samverkan, både internt och med andra delar av staden. Uppdraget innebär också att bidra till utveckling inom områden som digitalisering och nya arbetssätt. Rollen innebär ansvar enligt kulturförvaltningens delegationsordning.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs i en roll där du både driver utveckling och skapar förutsättningar för andra chefer att lyckas.
Din kompetens och erfarenhet
Som person är du en trygg och tydlig ledare med förmåga att driva utveckling och skapa förankring i förändring. Du är van att navigera i komplexa organisationer och att leda genom andra chefer. Du har ett helhetsperspektiv, god analytisk förmåga och kan omsätta strategiska mål till konkreta aktiviteter. Du kommunicerar tydligt, skapar engagemang och har förmåga att bygga förtroendefulla relationer.
Vi söker dig som har
Högskoleexamen med ett relevant område som pedagogik, kultur, ekonomi eller samhälle, alternativt annan utbildning kombinerad med kvalificerad arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet, kultur- och fritidsområdet (eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt)
Flerårig chefserfarenhet samt erfarenhet av att leda andra chefer
Chefs eller ledarskapsutbildning
God ekonomisk kunskap och erfarenhet av budgetarbete
Erfarenhet av analys, uppföljning och verksamhetsstyrning
Erfarenhet av att arbeta på övergripande nivå i en komplex organisation
Omfattande erfarenhet av att leda förändringsprocesser på ett inkluderande sätt som ger hållbara resultat.
Erfarenhet av förändringsledning och att implementera nya arbetssätt
God digital kompetens
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Erfarenhet från kulturskola, utbildningsverksamhet eller annan verksamhet riktad till barn och unga
Kunskap om frågor som rör kultur och fritid för barn och unga
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Kulturförvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads chefsprofil som består av fem komponenter, helhetssyn, utvecklingsorienterad, tydlig, samarbetsförmåga, mål och resultatorienterad, samt modellen Full Range Leadarship som fungerar som en plattform för vår syn på ledarskap. Syftet med dessa är att skapa samsyn för att säkerställa kvalité och effektivitet i verksamheten och för en god arbetsmiljö.
I den här rekryteringen arbetar Kulturförvaltningen med Jefferson Wells. För frågor, kontakta rekryteringskonsult Katarina Thomasson på katarina.thomasson@jeffersonwells.se
alt 070-231 28 05. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 5 maj 2026. Våra fackliga företrädare är:
Ledarna - Karin Wrannvik, 076-129 07 50, karin.wrannvik@edu.stockholm.se
SACO - Carl Korch, 08-508 47 960, carl.korch@stockholm.se
Sveriges Skolledare - Tina Lyckman, 076-121 67 51, tina.lyckman@edu.stockholm.se
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Askebykroken 13, Rinkeby (visa karta
)
163 08 SPÅNGA Arbetsplats
Kulturskolan ledning Kontakt
Karin Wrannvik, Ledarna karin.wrannvik@edu.stockholm.se 076-1290750 Jobbnummer
9854623