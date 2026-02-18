Områdeschef till vård- och omsorgsboenden i Farsta
2026-02-18
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg?
Vi söker en engagerad och erfaren områdeschef till vår avdelning för äldreomsorg, där du får möjlighet att leda och utveckla vård- och omsorgsboenden i kommunal regi.
Välkommen till oss
Som chef inom äldreomsorgen är du en nyckelperson i vår aktiva och engagerade ledningsgrupp, där du tillsammans med andra chefer från både beställar- och utförarsidan ansvarar för avdelningens utveckling och måluppfyllelse. Du får möjlighet att bidra med din expertis, samtidigt som du lär av dina kollegor och skapar en verksamhet som präglas av kvalitet, samverkan och utveckling. Här arbetar vi självständigt men med ett nära och stöttande samarbete både inom avdelningen och med övriga delar av organisationen.
Vi erbjuder
Som områdeschef hos oss får du en central roll där du ansvarar för både det taktiska och strategiska arbetet inom våra tre vård- och omsorgsboenden. Här väntar en utmanande och utvecklande tjänst där ditt ledarskap gör skillnad för medarbetare, brukare och hela verksamheten.
Som en del av Stockholms stad får du även tillgång till ett brett samarbetsnätverk och många möjligheter att utbyta erfarenheter med andra chefer och medarbetare. Som nyanställd får du en anpassad introduktion och en erfaren chefskollega som mentor. Alla medarbetare får ett årligt friskvårdsbidrag och erbjuds rabatterade avgifter på flera av stadens tränings- och friskvårdsanläggningar, varav flera belägna i stadsdelen. Vi tillämpar flexibel arbetstid, vinter- och sommararbetstid samt möjlighet till semesterväxling, så att du kan balansera arbete och fritid på bästa sätt.
Läs mer om våra förmåner https://jobba.stockholm/formaner/
och om hur det är att vara chef i Stockholms stad https://jobba.stockholm/att-jobba-har/chefistockholms-stad/
Din roll
Som områdeschef leder du områdets ledningsgrupp, som i dagsläget består av fem enhetschefer, och har det övergripande ansvaret för att verksamheten når sina mål. Du driver utvecklingen av våra boenden utifrån politiskt fastställda mål och uppdrag. Ditt arbete handlar om att skapa samsyn och samarbete mellan enheterna, och att säkerställa att våra enhetschefer har de bästa förutsättningarna för att utöva ett tydligt, synligt och nära ledarskap för sina medarbetare. I ditt arbete har du förutom stöd från enhetscheferna även hjälp av avdelningsanknutna verksamhetscontrollers, HR-konsult och ekonomicontroller.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker en erfaren och engagerad områdeschef som har:
en akademisk utbildning som är relevant för rollen som områdeschef
gedigen chefserfarenhet innefattande arbetsmiljö-, personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
minst tre års erfarenhet av att leda andra chefer
erfarenhet inom vård och omsorg och goda kunskaper om äldreomsorgens lagstiftning och styrdokument
erfarenhet av att driva och upprätthålla verksamhetsutvecklings- och kvalitetsarbete
en god kommunikativ förmåga.
För att lyckas och trivas i rollen som områdeschef hos oss är du en trygg och utvecklingsinriktad ledare. Du har ett moget och tydligt ledarskap som skapar goda förutsättningar för arbetsglädje, trivsel, delaktighet och lärande. Du är en närvarande och coachande chef som får energi av att samarbeta med andra och har lätt för att skapa kontakter, relationer och engagemang.
Som ledare är du både tydlig och lyhörd. Du kommunicerar förutsättningar, förväntningar och mål på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Du har en stark helhetssyn och ser till hela avdelningens bästa, samtidigt som du styr mot uppställda mål och fokuserar på resultat i dina prioriteringar, planering och agerande. Du har förmågan att snabbt anpassa dig när målen och förutsättningarna förändras.
Om du känner igen dig i denna beskrivning och vill vara en del av vårt team, då är du varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-18Övrig information
Om du får ett arbete hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ansökan ska vara på svenska.
Rekryteringsprocessen kommer bestå av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/743". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg Kontakt
Anna Nordahl, rekryteringskonsult 08-50811734 Jobbnummer
9748999