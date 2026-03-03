Områdeschef till Städ och Vårdnära service, Regionservice
Om arbetsplatsen
Regionservice är Region Hallands serviceorganisation och verkar i hela länet för att leverera ett brett utbud av tjänster till regionens verksamheter.
Våra drygt 600 medarbetare representerar en stor bredd av yrken och arbetar inom verksamhetsområdena Teknik och fastighet, Logistikservice, Måltidsservice, Gemensam administrativ service samt Städ och vårdnära service.
Vi är en samhällsviktig verksamhet med målsättningen att vara en värdeskapande partner för stöd och service. Vi är övertygade om att vår förmåga att utveckla våra medarbetare är avgörande för att kunna erbjuda tjänster av hög kvalitet.
Nu söker verksamhetsområdet Städ- och vårdnära service en ny chef, då tidigare områdeschef gått vidare till annat uppdrag inom Regionservice. Verksamheten ansvarar för lokalvård och närliggande servicetjänster vid sjukhus, vårdcentraler, tandvårdskliniker och administrativa verksamheter. Uppdraget omfattar även vårdnära service, vilket innebär arbetsuppgifter nära patienter på vårdavdelningar.
Städ- och vårdnära service består av cirka 240 medarbetare.
Om rollen
Som chef i Region Halland har du i uppdrag att styra och leda med fokus på resultat samt att engagera och motivera dina medarbetare. Rollen innehar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, och du förväntas aktivt att ta initiativ och driva verksamhetsutveckling.
Regionen står inför stora förändringar med nya sjukhus som ska byggas vilket påverkar hur service och tjänster utformas.
Du arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och ansvarar för att verksamheten bedrivs inom gällande lagstiftning och föreskrifter. Det ingår att företräda arbetsgivaren inklusive att samverka med fackliga parter.
Rollen innebär att hantera flertal intressenter och målgrupper samt att upprätthålla ett gott samarbete. Då verksamheten finansieras av överenskommelser gentemot kunder krävs löpande hantering av dessa.
Du är chef över chefer där du leder genom 6 avdelningschefer och stödresurser som du samlar i din ledningsgrupp.
Rollen ingår i förvaltningens ledningsgrupp, krisorganisation och rapporterar till förvaltningschef. Regionen tillämpar fyraåriga chefsförordnanden, där du är tillsvidareanställd i en grundprofession.
Placeringsort är Halmstad, resor förekommer, främst inom länet. Arbetstid måndag-fredag.
Om dig
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av ledarskap inom en större serviceorganisation med en hög andel kollektivanställd personal. Det krävs erfarenhet av att vara chef över chefer.
Du har vilja att leda, tar ansvar för verksamheten med höga krav på egen prestation. Du behöver god kompetens inom ekonomistyrning samt bemannings- och produktionsplanering så verksamheten bedrivs i enlighet med överenskommelser.
Du har kunskap om arbetsrätt utifrån ett arbetsgivarperspektiv.
Du har ett tydligt kommunikativt ledarskap och erfarenhet av att leda i förändring och driva utveckling. Du är trygg i dig själv, vågar stå för fattade beslut, egna och regiongemensamma, och har förmåga att analysera nuläge och förväntade effekter.
Du samarbetar väl med flera intressenter och ser och tar ansvar för helheten, både inom den egna verksamheten och inom regionen. Du har en god strategisk förmåga, ett långsiktigt perspektiv och arbetar strukturerat och systematiskt.
Som person har du god insikt i hur ditt beteende påverkar andra. Du leder genom andra chefer och i nära och gott samarbete med stödresurser. I din ledningsgrupp skapar du teamkänsla, engagemang och motivation. Du tar vara på de stödfunktioner som finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten.
Det är meriterande om du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning, alternativt motsvarande kunskaper. Körkort är ett krav för tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade att genomföras 30-31 mars.
Vårt erbjudande
Vi vill att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om hur det är att vara chef i Region Halland och vilka förmåner vi erbjuder
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
