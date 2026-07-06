Områdeschef till socialt arbete - område Vuxen
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Falkenberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Falkenberg
2026-07-06
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Vill du vara med och leda och utveckla framtidens socialtjänst?
Nu söker vi en områdeschef till område Vuxen inom avdelningen för socialt arbete.
Hos oss får du en nyckelroll i en verksamhet som står inför stora och viktiga förändringar där du tillsammans med andra chefer driver utveckling som gör verklig skillnad för invånarna.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som områdeschef för område Vuxen har du ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla verksamheten. Du är direkt underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du bidrar till helhetsperspektiv och strategisk utveckling.
Du leder sex enhetschefer samt ett administrativt team. Till området är även en projektledare kopplad, med ansvar för arbetet kring samsjuklighetsreformen och stärkt samverkansförmåga.
I rollen delar du din tid mellan att:
• vara ett nära stöd till dina enhetschefer i det operativa ledarskapet
• tillsammans med avdelningschef och en områdeschefskollega driva det strategiska omställningsarbetet.
Du har en central roll i att leda förändring kopplat till aktuella reformer inom socialtjänsten och bidra till att utveckla arbetssätt som möter framtidens behov.Dina arbetsuppgifter
• Leda och samordna arbetet inom område Vuxen
• Arbetsleda och stötta enhetschefer i deras uppdrag
• Ingå i avdelningens ledningsgrupp och bidra till strategisk utveckling
• Driva omställnings- och utvecklingsarbete kopplat till aktuella reformer
• Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsutveckling
• Samverka med interna och externa aktörer för att stärka helheten kring individen
• Skapa goda förutsättningar för ett hållbart och attraktivt arbetsklimat
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag
• Möjlighet att påverka och utveckla framtidens socialtjänst
• Ett nära samarbete i engagerade ledningsgrupper
• En organisation i förändring där ditt ledarskap gör skillnad
Intervjuer kommer att ske under vecka 33.
Varmt välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning
• erfarenhet av arbete inom socialtjänstens vuxenområde
• chefserfarenhet, gärna av att leda chefer
• god kunskap om aktuell lagstiftning och områdets målgrupper
• erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av strategiskt arbete och samverkan mellan olika aktörer.
Som ledare är du:
• tydlig, trygg och kommunikativ
• engagerad och drivande
• samarbetsinriktad med god förmåga att skapa tillit
• strategisk och utvecklingsorienterad
• lösningsfokuserad och flexibel
Du har ett helhetsperspektiv och förmåga att omsätta mål och visioner till konkret handling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. .
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Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331518 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Helena Post Helena.Post@falkenberg.se 0346-88 54 56 Jobbnummer
9992994