Områdeschef till socialförvaltningen, boende vuxna
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Vill du leda en verksamhet som verkligen gör skillnad i människors liv? Som områdeschef för Boende vuxna får du ansvar för ett stort och komplext område.
Tillsammans med ytterligare en områdeschef, enhetschefer och medarbetare formar du framtiden för socialt stöd och boendelösningar i Stockholm. Här får du möjlighet att göra skillnad, både för medarbetare och stadens invånare.
Välkommen till oss
Boende vuxna är en del av socialförvaltningens avdelning för socialt stöd. Vi arbetar för att ge människor en trygg väg ur hemlöshet och mot ett mer självständigt liv. Våra insatser riktar sig till personer som, på grund av hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller andra utmaningar, behöver stöd från socialtjänsten.
Vi erbjuder olika former av boendelösningar, såsom akutboenden, stödboenden, vård- och omsorgsboenden, familjevård och lägenhetsboenden. För brukarna i våra boenden ser vi till att varje person får det stöd och hjälp som bäst motsvarar deras behov.
Idag består området av cirka 300 medarbetare, varav de flesta är behandlingsassistenter, som leds av 15 enhetschefer. Då vi växer utökar vi nu ledningsstrukturen med ytterligare en områdeschef. Nuvarande område kommer delas i två områden med varsin områdeschef, där varje chef leder 7-8 enhetschefer.
Vi erbjuder
Du får en plats i en spännande fas inom socialtjänsten, där vi tillsammans utmanar invanda arbetssätt och utforskar nya möjligheter. Här får du vara med och utveckla metoder och arbetssätt som gör verklig skillnad för människor i utsatta livssituationer.
Som chef på socialförvaltningen får du en introduktion som leder dig in i rollen, samt tillgång till utbildningar och seminarier inom aktuella verksamhets- och personalfrågor. Vi erbjuder också semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag. Du har dessutom möjlighet att köpa träningskort till Stockholms stads simhallar, gym och träningsanläggningar till förmånligt pris.
Läs mer om att arbeta som chef i Stockholms stad och om andra förmåner här
Din roll
Området Boende vuxna är ett stort och komplext verksamhetsområde som nu delas i två delar för att skapa ännu bättre förutsättningar för ledning, styrning och utveckling. Vi söker därför en områdeschef som kan skapa ett nära och välfungerande samarbete med nuvarande områdeschef. Detta blir avgörande för att säkerställa helhetssyn, enhetliga arbetssätt och fortsatt hög kvalitet i verksamheten.
Som områdeschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, budget och personal inom din del av området. Du leder en engagerad och erfaren ledningsgrupp bestående av 7-8 enhetschefer och stöttar dem i deras dagliga arbete.
Utöver personalansvaret ansvarar du för verksamhetens kvalitet, effektivitet och ekonomi. Du säkerställer att resurser används på bästa sätt och att verksamheten bedrivs med hög kvalitet till nytta för stadens invånare. Din förmåga att leda i förändring är viktig när vi fortsätter att utveckla området och våra arbetssätt.
Du arbetar nära verksamheterna och har en tydlig helhetssyn på hur området bidrar till förvaltningens övergripande mål. Uppdraget innebär också ett brett samverkansansvar, både inom förvaltningen, med andra delar av staden och med externa aktörer.
Som områdeschef ingår du i ledningsgruppen för avdelningen för socialt stöd och rapporterar direkt till avdelningschefen. Din arbetsplats är i Farsta, men du kommer även t vara ute på de olika boendena.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flera års aktuell chefserfarenhet, med budget- personal- och verksamhetsansvar
flera års aktuell erfarenhet inom socialtjänsten och målgruppen vuxna med skadligt bruk eller beroende, psykisk ohälsa och hemlöshet
arbetslivserfarenhet som gett förståelse för dygnet-runt-verksamheter
arbetslivserfarenhet som gett förståelse för komplexiteten i boendeverksamheter, gärna där du eller personer du lett haft ansvar för egna lokaler
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
att arbeta i dygnet runt verksamhet med målgruppen
att leda på distans
förändringsarbete och verksamhetsutveckling
att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som har en stark helhetssyn och ser till verksamhetens bästa i allt du gör. Du förstår din roll i det större sammanhanget och agerar med fokus på hur området Boende vuxna bidrar till hemlöshetsprogrammets mål.
I ditt ledarskap är du tydlig och skapar en förståelse för verksamhetens gemensamma mål och på så sätt delaktighet och engagemang bland dina medarbetare. Du är samarbetsinriktad och bygger relationer både internt och externt, och skapar goda förutsättningar för samverkan med kollegor, verksamheter inom socialtjänsten och externa aktörer. Du är utvecklingsinriktad och proaktiv, och ser möjligheter att förbättra arbetssätt, kvalitet och resultat.
Vi fäster stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och motivation för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-03Övrig information
I denna rekryteringsprocess kan arbetspsykologiska tester komma att användas.
Tillsättning av tjänsten sker förutsatt att erforderliga beslut fattas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen Kontakt
Linda Gustavsson, rekryteringskonsult linda.gustavsson@stockholm.se 08-50811740 Jobbnummer
9585253