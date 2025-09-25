Områdeschef till avdelning öppna och tidiga insatser
2025-09-25
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du vara med och driva utvecklingen i vår nya avdelning för öppna och tidiga insatser inom vård-och omsorg? Är du en kreativ, modig och involverande ledare som tror på kraften i att skapa nytt och göra skillnad tillsammans? Då kan detta vara rätt jobb för dig! Som ett led i att möta den nya socialtjänstlagen startade Uppsala kommun den 1 januari 2025 en helt ny avdelning inom vård- och omsorgsförvaltningen; Öppna och tidiga insatser. Avdelningens uppdrag är att med grund i kunskap och evidens utveckla förebyggande och lätt tillgängliga insatser så att fler medborgare kan erbjudas tidigt stöd när de behöver det. Målet med insatserna är att Uppsalabor ska kunna leva ett självständigt och friskt liv så länge som möjligt. Träffpunkter, Äldrevänlig kommun, sysselsättning socialpsykiatri, Anhörigcentrum, korttids- och växelvård, dagverksamhet och Trygghetsjour är några exempel på verksamheter som ingår i den nya avdelningen.
Vad erbjuder vi dig?Som områdeschef får du arbeta i en ny och mindre avdelning med ett stort utvecklingsuppdrag där möjligheterna är många. Tillsammans driver vi utveckling, kvalitetsarbete och digitalisering framåt för att ligga i framkant.
Vi har vår arbetsplats i Stadshuset (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/stadshuset/Stadshuset-din-motesplats/)
som ligger ett stenkast från Uppsala resecentrum. Där arbetar vi digitalt och aktivitetsbaserat, vilket ger oss flexibilitet i vår vardag. Vårt arbete präglas av kommunens värdegrund där vi strävar efter att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande med budskapet att vi finns till för dig.
Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets avdelningar inom ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba som chef inom vård-och omsorg i Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/chef-vard-omsorg/)
Ditt uppdragSom en av två områdeschefer inom avdelning öppna och tidiga insatser har du det övergripande ansvaret för korttids- och växelvård, dagverksamhet och trygghetsjour. Du leder arbetet inom ditt område genom verksamhetscheferna som du samordnar, stöttar och coachar i sina chefsuppdrag. I dagsläget finns 6 verksamhetschefer inom området. Du har ett nära samarbete med din områdeschefskollega samt har en viktig roll som medlem i avdelningens ledningsgrupp. Du bidrar till innovativa arbetssätt och välfärdsteknologi i syfte att ständigt förbättra kvaliteten i verksamheten och vara en attraktiv arbetsgivare.I uppdraget ingår att:
• leda och utveckla arbetet inom ditt område genom dina verksamhetschefer som du stöttar och coachar i deras chefsuppdrag
• ansvara för områdets resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt
• skapa goda förutsättningar för delaktighet för brukare och medarbetare i utvecklingen av verksamheten.
• utveckla verksamheterna i enlighet med nya socialtjänstlagens intentioner.
Vem är du?Vi söker dig med erfarenhet av förändringsledning och flerårig chefserfarenhet inom vård och omsorg. Du har examen från en högskoleutbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Mot bakgrund av verksamheternas inriktning och fokus framåt är det en fördel om du har bakgrund som sjuksköterska, fysio- eller arbetsterapeut. Du har goda kunskaper om lagstiftningen inom området, en god förmåga att använda relevanta systemstöd samt goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda chefer samt genomfört ledarskapsutbildning.
Följande är meriterande:
• bakgrund som legitimerad sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
• erfarenhet av förebyggande öppen verksamhet
För att trivas och lyckas i tjänsten är det viktigt att du har ett utvecklingsorienterat och resultatinriktat synsätt samt en hög förmåga att samarbeta och bidra till helheten på ett lyhört och smidigt sätt. Vi söker dig med genuint intresse och förmåga att leda andra människor, du är en trygg och tillitsfull ledare som skapar engagemang och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!
UpplysningarIntervjuer kommer att ske via teams i en första omgång under v. 42 och 43.Intervjuomgång 2 sker i Stadshuset den 29:e oktober, em.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta:Caroline Blomberg- Ohlström, avdelningschef, 018-727 53 25Iréne Lavesson, hr-specialist, 018-727 12 91
Fackliga företrädare: SRR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34 Fysioterapeuterna Ewa Larsson, 018-727 72 01Sveriges Arbetsterapeuter Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93Vision Karin Lundborg, 018-727 51 52Vårdförbundet, 0771-42 04 20 Kommunal, 010-442 82 02
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
