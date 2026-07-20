Områdeschef till avdelning öppna och tidiga insatser
Uppsala kommun, Avd öppna och tidiga insatser ÄLN / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-07-20
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
1 plats(er).
Vill du vara med och driva utvecklingen i vår avdelning för öppna och tidiga insatser inom vård-och omsorg? Är du en kreativ, modig och involverande ledare som tror på kraften i att utveckla och göra skillnad tillsammans? Då kan detta vara rätt jobb för dig!
Avdelning öppna och tidiga insatser inom vård-och omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun, har uppdraget att med grund i kunskap och evidens utveckla förebyggande och lätt tillgängliga insatser så att fler kommuninvånare kan erbjudas tidigt stöd när de behöver det. Målet med insatserna är att invånare i Uppsala kommun ska kunna leva ett självständigt och friskt liv så länge som möjligt. Träffpunkter, Äldrevänlig kommun, sysselsättning socialpsykiatri, Anhörigcentrum, korttidsvård, dagverksamhet och Trygghetsjour är några exempel på verksamheter som ingår i avdelningen.
Vad erbjuder vi dig?
Som områdeschef får du arbeta i en ny och mindre avdelning med ett stort utvecklingsuppdrag där möjligheterna är många. Tillsammans driver vi utveckling, kvalitetsarbete och digitalisering framåt för att ligga i framkant.
Vi har vår arbetsplats i Stadshuset (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/stadshuset/Stadshuset-din-motesplats/)
Där arbetar vi digitalt och aktivitetsbaserat, vilket ger oss flexibilitet i vår vardag. Vårt arbete präglas av kommunens värdegrund där vi strävar efter att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande med budskapet att vi finns till för dig. Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets avdelningar inom ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba som chef inom vård-och omsorg i Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/chef-vard-omsorg/)
Ditt uppdrag
Som en av två områdeschefer inom avdelning öppna och tidiga insatser har du det övergripande ansvaret för de öppna insatserna; såsom träffpunkter för äldre och personer med psykisk ohälsa, anhörigstöd, öppen sysselsättning och stöd i vardagen för personer med funktionsnedsättning. Du leder arbetet inom ditt område genom verksamhetscheferna som du samordnar, stöttar och coachar i sina chefsuppdrag. I dagsläget finns 6 verksamhetschefer inom området. Du har ett nära samarbete med din områdeschefskollega samt har en viktig roll som medlem i avdelningens ledningsgrupp. Du bidrar till innovativa arbetssätt och välfärdsteknologi i syfte att ständigt förbättra kvaliteten i verksamheten och vara en attraktiv arbetsgivare.
I uppdraget ingår att:
leda och utveckla arbetet inom ditt område genom dina verksamhetschefer som du stöttar och coachar i deras chefsuppdrag
ansvara för områdets resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt
skapa goda förutsättningar för delaktighet bland verksamheternas deltagare och medarbetare i utveckling av aktiviteter och stöd
utveckla verksamheterna i enlighet med socialtjänstlagens intentioner.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet av förändringsledning och flerårig chefserfarenhet inom vård och omsorg eller socialt arbete. Du har examen från en högskoleutbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Mot bakgrund av verksamheternas inriktning och fokus framåt är det en fördel om du har bakgrund från verksamhet inom omsorg och funktionsstöd. Du har goda kunskaper om lagstiftningen inom området, en god förmåga att använda relevanta systemstöd samt goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda chefer samt genomfört ledarskapsutbildning.
Följande är meriterande: erfarenhet av arbete inom omsorg och funktionsstöd, erfarenhet av förebyggande öppen verksamhet, erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
För att trivas och lyckas i tjänsten är det viktigt att du har ett utvecklingsorienterat och resultatinriktat synsätt samt en hög förmåga att samarbeta och bidra till helheten på ett lyhört och smidigt sätt. Vi söker dig med genuint intresse och förmåga att leda andra människor, du är en trygg och tillitsfull ledare som skapar engagemang och arbetsglädje. Välkommen med din ansökan!
Upplysningar
Intervjuer sker via teams i en första omgång under v 34
Intervjuomgång 2 sker i Stadshuset 28/8. Har du frågor, välkommen att kontakta: Caroline Blomberg- Ohlström, avdelningschef, 018-727 53 25, Iréne Lavesson, hr-specialist, 018-727 12 91, v. 31 samt fr o m 10/8.
Fackliga företrädare: SRR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34 Fysioterapeuterna Ewa Larsson, 018-727 72 01 Sveriges Arbetsterapeuter Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93 Vision Karin Lundborg, 018-727 51 52 Vårdförbundet, 0771-42 04 20 Kommunal, 010-442 82 02 .
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd öppna och tidiga insatser ÄLN Kontakt
Avdelningschef
Caroline Blomberg-Ohlström caroline.blomberg-ohlstrom@uppsala.se +46187275325 Jobbnummer
10007090