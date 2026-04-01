Områdeschef till äldreomsorgen, Strängnäs kommun
Strängnäs kommun, Äldreomsorg samt bemanningsenhet / Sjukvårdschefsjobb / Strängnäs Visa alla sjukvårdschefsjobb i Strängnäs
2026-04-01
Är du en trygg, engagerad och tydlig ledare med erfarenhet från äldreomsorgen? Vill du vara med och utveckla och forma vårt arbetssätt med våra äldre i fokus? Då kan detta vara en tjänst för dig!
I Strängnäs kommun arbetar vi för att våra äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vår äldreomsorg präglas av trygghet, självbestämmande och delaktighet. Vårt mål är en äldreomsorg i framkant, och vi har därför bland annat beslutat att tillsätta fler enhetschefer för att kunna arbeta ännu mer kvalitativt.
Vår äldreomsorg består av sju boenden och tre hemtjänstområden, samt larm- och nattpatrull och bemanningsenhet. Tjänsten ger stora möjligheter att få vara med i vår fortsatta organisationsutveckling och forma vårt arbetssätt med våra äldre i fokus.
I november 2026 går vår nuvarande områdeschef går i pension och vi söker nu hennes efterträdare.
Som områdeschef kommer du att ansvara för att leda och fördela arbetet i området särskilt boende, korttidsboende/växelboende och dagverksamhet. I din roll är du direkt underställd vår verksamhetschef och ingår i dennes ledningsgrupp. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö för enhetschefer inom ditt område. I området särskilt boende, korttidsboende/växelboende och dagverksamhet är det sju enhetschefer. Ditt uppdrag som områdeschef är att tillsammans med dina enhetschefer driva utveckling och verka för att målen inom äldreomsorgen förverkligas. Du förväntas att med stöd av äldreomsorgens ledningsgrupp arbeta kreativt med verksamhetens utveckling och gemensamma lärande, samt initiera och driva förbättringsarbeten.
Stor fokus krävs av dig som områdeschef när det gäller att skapa och upprätthålla engagemang samt säkerställa utveckling och måluppfyllelse. I din roll kommer även vissa administrativa uppgifter att ingå som budget- och planeringsarbete.
Hos oss får du vara med och göra skillnad, både för individen och för samhället. I en kommun av vår storlek får du möjlighet till helhetsperspektiv och att vara med och påverka. Strängnäs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med en verksamhet som genomsyras av utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* en för rollen, relevant, högskole-/universitetsutbildning.
* aktuell flerårig erfarenhet av att arbeta som chef inom vård och omsorgsområdet med ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och personal. Det är särskilt meriterande om din chefserfarenhet kommer från särskilt boende.
* flerårig erfarenhet av att leda chefer.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* god förmåga att använda dator/IT som ett stöd i arbetet, tex genom Office, Teams.
* B-körkort.
Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av:
* att driva utvecklings- och projektarbete.
* att arbeta som chef inom politiskt styrd organisation.
* erfarenhet av förändringsledning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund: utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. Som chef i Strängnäs kommun ser vi att du är en trygg och stabil ledare som tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap som du kan anpassa efter de behov verksamheten har. Du har förmågan att driva frågor framåt både självständigt och i samverkan med andra.
Ditt positiva och lösningsorienterade förhållningssätt gör att du är en uppskattad samverkanspart både internt och externt. För att lyckas med ditt uppdrag så ser vi att du har ett genuint intresse för äldreomsorgen och engagemang i dess frågor. Du är flexibel, modig och orädd att pröva ny idéer. Du har en omvittnad god förmåga att fatta beslut, styra samt följa upp resultat.
Vi ser också att du är pedagogisk, har en god kommunikativ förmåga som du kan målgruppsanpassa. Du kommer, vid behov, också representera äldreomsorgen i media och det är viktigt att du känner dig trygg med det. Du inspirerar din omgivning och skapar förutsättningar för delaktighet. Till din hjälp har du duktiga chefer och medarbetare och en av dina viktigaste uppgifter är att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att lyckas i sina roller.
Tjänsten omfattas av Lag (2026:44) om registerkontroll vid anställning till ledande befattningar i kommun. Slutkandidat kommer därför att behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (högst 6 månader gammalt) innan anställning kan erbjudas.
Låter detta som ett spännande uppdrag? Välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "111/26".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Strängnäs kommun, Äldreomsorg samt bemanningsenhet
Rekryterare
Åsa Sollén asa.sollen@strangnas.se
