Områdeschef till äldreomsorgen i Svedala kommun
Svedala kommun / Sjukvårdschefsjobb / Svedala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Svedala
2026-01-09
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svedala kommun i Svedala
Svedala kommun är en omsorgsaktör i framkant - våra särskilda boenden rankas som de bästa i hela Skåne. Nu söker vi en engagerad och trygg områdeschef som vill leda ett kompetent team, driva utveckling och säkerställa en omsorg som gör verklig skillnad, varje dag.
Uppdrag
Som områdeschef i Svedala kommun leder och utvecklar du verksamheten inom äldreomsorgen och HSL. Här arbetar du nära nio enhetschefer med cirka 350 medarbetare och tillsammans verkar ni för en organisation som genomsyras av kvalitet, trygghet och glädje. Du coachar och stöttar enhetscheferna i deras uppdrag och arbetar aktivt med uppföljning, analys och förbättring - alltid med individens bästa i fokus.
Du ingår i Vård och omsorgs ledningsgrupp och rapporterar direkt till socialchef. Vidare arbetar du i nära samarbete med kommunens övriga stödfunktioner, politiker, fackliga parter och externa aktörer.
I rollen som områdeschef blir du en nyckelperson i flera större satsningar och förändringsprocesser där bland annat den nya socialtjänstlagen, en omställning till nära vård, demografiska utmaningar och strategisk kompetensförsörjning är centrala inslag. Svedala kommun arbetar även aktivt med välfärdsteknik och digitala lösningar för att stärka både vårdtagarens självständighet och medarbetarnas arbetsmiljö.
Som chef har du därför en viktig roll i att driva förändring genom att identifiera behov, initiera insatser och skapa de bästa förutsättningarna för implementering. I din vardag växlar du således mellan strategiska perspektiv och operativ närvaro - alltid med fokus på att skapa bästa möjliga omsorg för våra medborgare.
Kompetens
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom social omsorg, socionomprogrammet, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig chefserfarenhet inom offentlig sektor samt en gedigen erfarenhet inom äldreomsorgen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer. Vidare besitter du kunskap om relevant lagstiftning och har god förståelse för de politiska processerna.
För att lyckas i rollen har du en vana av att leda förändrings- och utvecklingsarbete. Med mod och handlingskraft driver du de insatser som krävs för att skapa en verksamhet som är rustad för framtidens krav. Du har en förmåga att skapa engagemang och delaktighet, även i de mer komplexa processerna, där det blir tydligt att ni når framgång genom gemensamma insatser.
Genom god kommunikation och tillitsfullt ledarskap lyckas du attrahera, engagera och behålla kompetenta medarbetare. Du anpassar med lätthet ditt arbetssätt efter förändrade förutsättningar och kan navigera mellan den händelserika vardagen och den långsiktiga styrningen.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetstid och varaktighet
Tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Förmåner
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, till exempel förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 2000 kr i friskvårdsersättning, rabatter hos lokala friskvårdsaktörer, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension.
Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheten eller hemifrån. Förmåner som erbjuds kan du läsa via www.svedala.se/formanerÖvrig information
Vi planerar att genomföra 1:a intervjuer under vecka 6-7.
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Socialchef
Anneli Wibner anneli.wibner@svedala.se 0406 26 81 63 Jobbnummer
9675635