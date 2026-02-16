Områdeschef med fokus på analys av socialförsäkringen i Stockholm
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Avdelningen för Ledningsstöd och analys har en central roll i att bygga Försäkringskassan som kunskapsmyndighet. Inom analysverksamheten hanterar vi stora mängder data om socialförsäkringen och dess administration. Vi genomför kvalitativa och kvantitativa analyser, både egeninitierade och på uppdrag av regeringen. Våra mål är att sprida kunskap i samhällsdebatten och att bidra till en ökad användning av kunskapsbaserade beslutsunderlag i och utanför Försäkringskassan. Viktiga mottagare är myndighetens ledning, regeringen och expertsamhället.
Vi söker nu en områdeschef till området Myndighetsövergripande analys, barn och familj. Vi erbjuder möjligheten att ta ansvar för myndighetsövergripande analysfrågor (inom t.ex. service, bemötande, mänskliga rättigheter, förvaltning och organisation) samt analyser inom barn- och familjeområdet. Verksamhetens arbete med enkätundersökningar och metodstöd ligger också på området.
Hos oss får du ett varierande och spännande arbete i en trevlig arbetsmiljö. Om du också värdesätter ett välfungerande arbete med dina kollegor och vill bli en del av ett samhällsviktigt uppdrag, så kan detta vara tjänsten för dig.
Ansvar och arbetsuppgifter
Du har personalansvar för ett 15-tal medarbetare samt budgetansvar. Dina medarbetare är experter med både bredd och djup i sak- och metodkompetens. Som områdeschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp och bidrar med din kompetens och ditt engagemang i verksamhetsområdets utveckling, resultat och utmaningar. I din roll behöver du vara duktig på att bygga interna nätverk och skapa goda relationer till samarbetspartners och målgrupper.
Du har ansvar för att driva myndighetens kunskapsutveckling inom ditt område, säkra rätt kompetens för att ta fram efterfrågad kunskap och bidra till att myndigheten i högre utsträckning använder den när de styr och utvecklar verksamheten. Du har ett övergripande ansvar för att säkerställa kvalitet och slutsatser i alla analyser som drivs inom ditt område. Du behöver coacha och stötta medarbetarna i analysarbetets olika delar såsom frågeställningar, studiedesign, metod, skrivande samt kommunikation av resultat, slutsatser och rekommendationer. Utöver ansvaret för de specifika analyserna inom ditt område så kommer du också att ha ansvar för att driva och lösa specifika frågor av vikt för verksamhetsområdet eller avdelningen.
Du är en god ledare och har en väl utvecklad förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för områdets resultat och för dess utveckling. Du har även ett stort ansvar för att stötta medarbetarna i deras professionella utveckling. Du balanserar kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet och erbjuder därigenom medarbetarna en hälsofrämjande arbetsmiljö.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har relevant högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god analysförmåga
• har ett systematiskt arbetssätt
• har erfarenhet av att arbeta med analys, uppföljning och utvärdering
• har tidigare chefserfarenhet
• har god ledarskapsförmåga
• är initiativtagande och målinriktad, kan omsätta visioner och strategier till mätbara resultat
• samarbetar och samverkar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• har god kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande om du
• goda kunskaper inom socialförsäkringsområdet eller närliggande områden inom statsförvaltningen
• erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete i en kunskapsorganisation
• doktorsexamen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Ulrika Eriksson, 010-111 76 30 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Hanna Granvik, hanna.granvik@forsakringskassan.se
010-113 45 09 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Carolina Mancho, 010-116 28 80, Saco-S: Karoline Mellgren, 010-116 93 36, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
