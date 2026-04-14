Områdeschef kvalitet och verksamhetsstöd till Kulturskolan Stockholm
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
Kulturskolan Stockholm befinner sig i ett omfattande utvecklingsarbete. En ny kulturskoleplan sätter riktningen fram till 2030, med fokus på att öka tillgänglighet, stärka kvaliteten och nå fler barn och unga. Ett centralt uppdrag framåt är att skapa en mer jämlik och tillgänglig kulturskola. Det handlar om att nå fler, men också om att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet och utvecklas på ett hållbart och sammanhållet sätt. För att möjliggöra detta stärks nu arbetet med kvalitet, verksamhetsstöd och styrning. Som områdeschef har du en central roll i att utveckla hur Kulturskolan följer upp, analyserar och utvecklar sin verksamhet och i att skapa strukturer och arbetssätt som får genomslag i hela organisationen.
Du ingår i Kulturskolans ledningsgrupp och arbetar nära avdelningschef och övriga områdeschefer. Rollen är nyinrättad, vilket ger möjlighet att påverka och forma funktionen utifrån verksamhetens behov.
Din roll
Som områdeschef ansvarar du för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget inom området kvalitet och verksamhetsstöd. Du leder en bred funktion som omfattar både enhetschef och specialistroller. I uppdraget ingår enhetschef för central administration samt funktioner inom analys, kommunikation och verksamhetsutveckling, såsom verksamhetscontroller, kommunikatörer, verksamhetsutvecklare och strateg. Funktionerna arbetar nära ledning och verksamhet och har en viktig roll i att skapa struktur, stöd och riktning i hela organisationen.
Du har en central roll i att utveckla och leda Kulturskolans systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att ta fram och vidareutveckla strukturer för uppföljning, analys och styrning samt säkerställa att dessa fungerar i praktiken och ger stöd till verksamheten. Du arbetar nära övriga områdeschefer och enhetschefer för att säkerställa att kvalitet och utveckling integreras i det dagliga arbetet. Rollen innebär också ansvar för frågor som rör intern och extern kommunikation, digitalisering och innovation. Du bidrar till att skapa gemensamma arbetssätt och en tydlig struktur i en organisation i förändring och fungerar som ett stöd till avdelningschef i strategiska frågor. I rollen ingår även uppdraget som biträdande kulturskolechef.
Din kompetens och erfarenhet
Som person är du en trygg och strukturerad ledare med god analytisk förmåga. Du är van att arbeta både strategiskt och operativt och har förmåga att omsätta övergripande mål till fungerande arbetssätt i verksamheten. Du har erfarenhet av att leda och utveckla systematiskt kvalitetsarbete, inklusive uppföljning, analys och verksamhetsstyrning. Du arbetar strukturerat med att identifiera utvecklingsbehov, prioritera insatser och säkerställa att arbetet leder till konkret förbättring. Du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i komplexa organisationer och är skicklig på att skapa förankring och få genomslag. Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende och samarbetar väl med olika funktioner och nivåer.
Vi söker dig som har
Högskoleexamen med ett relevant område som pedagogik, kultur, ekonomi eller samhälle, alternativt annan utbildning kombinerad med kvalificerad arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet, kultur- och fritidsområdet (eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt)
Flerårig chefserfarenhet i en kvalificerad roll, exempelvis som kvalitetschef, utvecklingschef, stabschef eller liknande
Erfarenhet av att leda andra chefer
Chefs- eller ledarskapsutbildning
Erfarenhet av att leda och utveckla systematiskt kvalitetsarbete samt arbeta med uppföljning, analys och verksamhetsstyrning
God kunskap om kvalitetsledningssystem samt erfarenhet av att arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor i chefsrollen, samt kompetens i att utveckla och implementera systematiskt kvalitetsarbete
Erfarenhet av innovationsarbete, processledning, projektarbete och förändringsledning.
Erfarenhet av att arbeta på övergripande nivå i en komplex organisation
Omfattande erfarenhet av att leda förändringsprocesser på ett inkluderande sätt som ger hållbara resultat
God digital kompetens
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Erfarenhet från kulturområdet, utbildningsverksamhet eller annan verksamhet riktad till barn och unga
Kunskap om frågor som rör kultur, fritid och deltagande för barn och unga
Erfarenhet av kommunikation eller mediakontakter
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Kulturförvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads chefsprofil som består av fem komponenter, helhetssyn, utvecklingsorienterad, tydlig, samarbetsförmåga, mål och resultatorienterad, samt modellen Full Range Leadarship som fungerar som en plattform för vår syn på ledarskap. Publiceringsdatum2026-04-14
För frågor, kontakta Katarina Thomasson på katarina.thomasson@jeffersonwells.se
alt 070-231 28 05. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 5 maj 2026. Fackliga företrädare är: Ledarna - Karin Wrannvik, 076-129 07 50, karin.wrannvik@edu.stockholm.se
, SACO - Carl Korch, 08-508 47 960, carl.korch@stockholm.se
, Sveriges Skolledare - Tina Lyckman, 076-121 67 51, tina.lyckman@edu.stockholm.se
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Askebykroken 13, Rinkeby (visa karta
)
163 08 SPÅNGA Arbetsplats
Kulturskolan ledning
9854551