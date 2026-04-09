Områdeschef Kultur & Ideell sektor, Regional Utveckling
Vill du leda arbetet med att utveckla kulturlivet och ett starkt civilsamhälle och därmed och bidra till ett levande och hållbart samhälle i hela Örebro län? Regional utveckling verkar för hög livskvalitet och långsiktig samhällsutveckling genom insatser inom bland annat folkhälsa, utbildning, kultur, trafik och samhällsplanering. Vår nuvarande områdeschef går i pension efter många framgångsrika år hos oss, och vi söker nu en chef för område kultur- och civilsamhälle som vill ta en central roll i att forma framtidens kulturliv och civilsamhälle, stärka kulturens roll i samhällsutvecklingen och skapa goda förutsättningar för ett rikt och tillgängligt kulturliv i hela länet - tillsammans med ett engagerat och kompetent team.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Som områdeschef har du en nyckelroll i att, tillsammans med en kunnig och erfaren medarbetargrupp, strategiskt utveckla verksamheten så att den ligger i framkant i arbetet med att stärka förutsättningarna för regionens kulturliv och civilsamhälle.
Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi, inklusive budget. I ditt ledarskap samordnar och stöttar du medarbetarna genom att skapa struktur, tydliggöra prioriteringar och säkerställa uppföljning utifrån styrdokument och verksamhetens inriktning.
Du rapporterar till förvaltningschefen för Regional utveckling och ingår i ledningsgruppen. I denna roll förväntas du bidra med ett helhetsperspektiv och en god förståelse för förvaltningens uppdrag i ett brett samhällssammanhang.
Arbetet innebär även nära samverkan med den politiska organisationen. Du deltar i nämndmöten och ansvarar för den politiska beredningsprocessen, där du tillsammans med dina medarbetare föredrar ärenden inför beslut.
Rollen innebär också att vara en viktig kommunikationslänk, där du representerar verksamheten, för dialog och deltar i olika samverkansarenor på såväl lokal som nationell nivå. Samverkansparterna är många och omfattar bland annat statliga myndigheter, kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhälle, folkbildning och kulturskapare. Du ansvarar även för att fördela olika typer av stöd och bidrag, såsom medel inom kultursamverkansmodellen, föreningsbidrag och stöd till studieförbund.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef och ledare
God kunskap inom kulturområdet
God kunskap om civilsamhällesfrågor och social ekonomi
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och god förmåga att samverka med politiken
God samverkansförmåga på såväl lokal som nationell nivå och över sektorsgränser
Erfarenhet av målstyrning, uppföljning samt goda kunskaper inom ekonomi och budget
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Regionalt utvecklingsarbete
Kultursamverkansmodellen
Civilsamhällesfrågor och social ekonomi
Internationellt projektarbete
Du har en god förståelse för principen om armlängds avstånd och dess betydelse inom kulturområdet.
Personliga egenskaper och ledarskap
Vi söker en närvarande och tillitsbaserad ledare som:
Är relationsskapande, flexibel och strukturerad
Arbetar samordnande och planerar samt organiserar verksamheten effektivt tillsammans med sina medarbetare
Har erfarenhet av att leda självständiga utvecklingsledare och tar tillvara deras kompetens
Är utvecklingsinriktad och har förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete kopplat till samhällsutmaningar
Kan driva och synliggöra uppdraget för kultur och civilsamhälle
Som person är du:
Trygg, med god självkännedom
Samarbetsinriktad och förtroendeskapande
Nyfiken och engagerad i verksamhetsfrågor, med ett genuint intresse för ledarskap
Bekväm i en omväxlande arbetsvardag med många kontaktytor
Positiv och bidrar till ett kreativt arbetsklimat som uppmuntrar ansvarstagande och nytänkande
Trygg i att hantera konflikter och olika perspektiv
Du kommunicerar på ett lyhört, tydligt och pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev samt besvarade urvalsfrågor. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Förvaltning Regional utveckling verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Region Örebro län. Ansvarsområdet är brett och sträcker sig från folkhälsa, utbildning och kultur till näringslivsutveckling, trafik och samhällsplanering. Förvaltningen består av ca 300 medarbetare och vår gemensamma mission är: Tillsammans skapar vi utvecklingskraft!
Område Kultur och ideell sektor består av ca 20 medarbetare som arbetar på uppdrag av Kulturnämnden. Viktiga styrdokument är Regionala utvecklingsstrategin, Kulturplanen för Örebro län, Biblioteksplanen och Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi.
Övrig information
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RU:2026:012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Regional utveckling Kontakt
Förvaltningschef
Petter Arneback-Hjulström petter.arneback-hjulstrom@regionorebrolan.se 019-602 72 21 Jobbnummer
9845888