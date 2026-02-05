Områdeschef inom Sjukförsäkringen i Östersund
2026-02-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
, Ljusdal
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker en driven och målmedveten områdeschef till avdelningen för Sjukförsäkringen. Här finns en möjlighet för dig som vill leda en stor verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag.
Strategiskt ledarskap, hållbarhet och verksamhetsansvar
Som områdeschef ansvarar du för att styra verksamhet och leda människor utifrån myndighetens långsiktiga mål och avdelningens gemensamma inriktning. Den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Du leder enhetschefer som leder andra medarbetare. I ditt uppdrag är du ett stöd för verksamhetsområdets beslutsfattande och tar ansvar för att fattade beslut genomförs inom ditt område.
Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och genomförandet av de planer din verksamhet har. Du har verksamhetsansvar, budgetansvar samt personalansvar. Du har ansvar för områdets utveckling och förändringsarbete. Du har en aktiv roll i verksamhetsområdets ledningsgrupp och samarbetar med andra inom avdelningen och på myndigheten.
I områdets ledningsgrupp styr du verksamheten tillsammans med dina enhetschefer. Du konkretiserar och bryter ned mål till praktisk handling och säkerställer genom dialoger med dina enhetschefer att strategier och planer förankras och genomförs. Genom ditt ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sin kompetens och utföra sitt arbete. Som områdeschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp och din närmast överordnade chef är verksamhetsområdeschefen.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet att leda chefer
• har god ledarskapsförmåga
• tar egna initiativ och agerar proaktivt, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
• förstår organisationens struktur och kultur och tar tillvara kompetenser effektivt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av operativt och strategiskt ledarskap
• har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag
• har erfarenhet av att leda på distans
• har erfarenhet av nära samarbete med kollegor på distans
• har körkort för personbil.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Luleå eller Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Charlott Ax, 010-111 43 12 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Jenny Boberg Asplund, Jenny.boberg.asplund@forsakringskassan.se
, 010-113 45 18 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Eva Taavo, 010-112 63 76, Saco-S: Helena Henningsson Viberg, 010-111 21 91, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9724182