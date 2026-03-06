Områdeschef hemtjänst och servicehus Sura/Virsbo
2026-03-06
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård och omsorg i Surahammars kommun omfattar omsorgen av våra äldre och funktionshindrade. Att arbeta med vård och omsorg är ett stimulerande och utvecklande arbete där du får göra skillnad i människors vardag. Vi ger bästa möjliga möte med varje kund genom ett professionellt bemötande och ett gott värdskap. Hos oss får du bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang för att skapa delaktighet och god kvalitet i våra verksamheter.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som områdeschef ansvarar du för verksamheten, budget, personal och arbetsmiljö samt leder, organiserar, samordnar och utvecklar utifrån de styrande målen och inom givna ekonomiska ramar.
En viktig del i uppdraget är kvalitetsarbete och omvärldsbevakning där du i ditt ledarskap skapar delaktighet hos medarbetarna med ett målinriktat arbetssätt. Du ser helheten och har förmåga att få människor att växa i sina roller, känna arbetsglädje och bidra till verksamhetens utveckling.
Du är underställd Äldreomsorgschef och kommer att ingå i kommunens ledningsgrupp för vård och omsorg och i samarbete med övriga områdeschefer arbeta med utveckling inom området.
Du kommer att ha administrativt stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning och det är meriterande om du har förkunskaper om verksamheten, budgetarbete samt att arbeta i en kommunal organisation. Du har erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar inom verksamhetsområdet.
Som ledare är du lösningsfokuserad och har ett nära ledarskap där du skapar delaktighet, motivation och arbetsglädje för dina medarbetare med brukaren i centrum. Du ser helheten och har en god analytisk förmåga, arbetar strategiskt och målinriktat. Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt
vid personlig lämplighet.
