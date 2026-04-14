Områdeschef för utveckling inom internationell vård i Stockholm
Strategiskt och nära ledarskap med verksamhetsutvecklingsansvar
Som områdeschef ansvarar du för att styra verksamhet och leda människor utifrån myndighetens långsiktiga mål och avdelningens gemensamma inriktning. Den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Du leder verksamhetsutvecklare som i huvudsak jobbar med att utveckla verksamheten inom internationell vård. I ditt uppdrag är du ett stöd för verksamhetsområdets beslutsfattande samt tar ansvar för att nå verksamhetens mål och att fattade beslut genomförs inom ditt område.
Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen och verksamhetsområdet satt upp och genomförandet av de planer din verksamhet har. Du har verksamhetsansvar, budgetansvar samt personalansvar. Du har en aktiv roll att driva samarbetsfrågor utifrån ett större samhällsperspektiv tillsammans med andra myndigheter och aktörer. Du representerar Försäkringskassan i mediekontakter.
I verksamhetsområdets ledningsgrupp styr du verksamheten tillsammans med din verksamhetsområdeschef och områdeschefskollegor. Du konkretiserar och bryter ned mål till praktisk handling och säkerställer genom dialoger med dina medarbetare att strategier och planer förankras och genomförs. Genom ditt ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Som områdeschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp och din närmast överordnade chef är verksamhetsområdeschefen. Du ingår också i avdelningens utvecklingsråd tillsammans med övriga områdeschefer för utveckling inom avdelningen.
Som områdeschef för utveckling inom internationell vård har du medarbetare och verksamhet på flera orter (Stockholm, Visby, Malmö), vilket innebär ett distansledarskap och att det förekommer resor i tjänsten.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med att ta ansvar och driva utvecklingsarbete.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har tidigare chefserfarenhet
har god ledarskapsförmåga
utvecklar långsiktiga och positiva målbilder
tar egna initiativ och agerar proaktivt, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
förstår organisationens struktur och kultur och tar tillvara kompetenser effektivt
kan förstå och analysera komplexa frågor
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av operativt och strategiskt ledarskap inom utvecklingsverksamhet
har erfarenhet av att leda på distans
har erfarenhet av nära samarbete med chefskollegor på distans
har goda kunskaper om internationell vård
har erfarenhet av taktisk och strategisk samverkan med andra myndigheter och aktörer
har erfarenhet av mediekontakter
har kunskap om agila arbetssätt
har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag och styrning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-04-14Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Tjänsten ställer krav på resor i arbetet. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm och Visby.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: David Fridlund, 010-112 38 35 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Marina Kireeva, 010-112 31 40, marina.kireeva@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Eric Berg, 010-119 92 77 och Aleksandra Bumbaroska, 010-112 69 19. Saco-S: Matti Norrby, 010-111 84 76. Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 30 april, 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121551".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
126 12 STOCKHOLM
HR-specialist
Marina Kireeva marina.kireeva@forsakringskassan.se
9853684