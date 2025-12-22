Områdeschef för hemtjänst inom äldreomsorgen, Nyköpings kommun
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.
Divisionen består av tre verksamhetsområden: äldreomsorg, funktionsstöd samt individ- och familjeomsorg. Totalt har divisionen omkring 2 000 medarbetare, varav majoriteten är verksamma inom äldreomsorgen.
Nyköpings kommuns hemtjänst arbetar utifrån Nyköpings hemtjänstmodell, som kännetecknas av tydliga arbetssätt, stabil planering och systematisk uppföljning. Syftet är att skapa en modern, hållbar och kvalitetssäkrad hemtjänst. I verksamheten samverkar områdeschef, enhetschefer, planerare och omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en välfungerande vardag för våra kunder.
Hemtjänsten är organiserad utifrån fem geografiska områden i kommunens tätort, där verksamheten bedrivs nära kunderna.
I rollen som områdeschef för hemtjänsten har du personalansvar för nio enhetschefer samt administrativ personal.
Som områdeschef leder du hemtjänstverksamheten utifrån nämndens uppdrag och överenskommelser, gällande förfrågningsunderlag samt verksamhetens mål. Du har ett övergripande ekonomiskt ansvar och arbetar aktivt för en god ekonomisk hushållning med ett tydligt ekonomiskt perspektiv i beslutsfattande och utvecklingsarbete.
Du leder med fokus på kvalitet och stöttar enhetscheferna i ett likvärdigt arbetssätt enligt hemtjänstmodellen, med målet att säkerställa hög kvalitet för kunderna och en god arbetsmiljö för medarbetarna. I rollen ingår att skapa förutsättningar för enhetschefernas uppdrag genom att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, regler och riktlinjer.
Intern samverkan med andra verksamheter och enheter är en grundläggande del av uppdraget, där kundnyttan alltid står i centrum. Du rapporterar direkt till verksamhetschef för äldreomsorg och är en aktiv och betydelsefull medlem i verksamhetsområdets ledningsgrupp. I ditt arbete har du stöd av kollegor i ledningsgruppen samt av kommunens stödfunktioner inom bland annat ekonomi, HR, kvalitet och IT.
Som områdeschef arbetar du strategiskt med verksamhetsutveckling för att långsiktigt säkerställa och vidareutveckla en hög kvalitet inom äldreomsorgen. Du förväntas ta ett helhetsansvar för äldreomsorgen och, tillsammans med dina kollegor, driva verksamheten framåt i linje med division social omsorgs framåtblickande förhållningssätt.
I ditt ledarskap är du en förebild och bidrar aktivt till att digitalisering och välfärdsteknik används som möjliggörare för en modern och hållbar äldreomsorg. Nyköpings kommun arbetar utifrån en tydlig styrmodell med tillitsbaserat ledarskap, vilket genomsyrar ditt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
* Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionomexamen, eller annan universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet av ledande uppdrag inom verksamhetsområdet samt goda kunskaper i Socialtjänstlagen.
* Flerårig erfarenhet av chefs- eller ledarbefattningar med ansvar för personal, verksamhet och budget.
* Goda IT-kunskaper är en förutsättning för rollen, och det är meriterande om du har ett intresse för digitalisering och välfärdsteknik.
* Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.Dina personliga egenskaper
Som person har du en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och agerar på ett transparent, inkluderande och tydligt sätt i vardagens alla situationer. Du är målmedveten, trygg i ditt beslutsfattande och har förmåga att säkerställa genomförande och uppföljning av förbättrings- och utvecklingsinsatser.
Du är en engagerande och inspirerande ledare som aktivt tar tillvara och vidareutvecklar medarbetarnas kompetens. Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för delaktighet, utveckling och ansvarstagande inom ramen för ett gott medarbetarskap.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
