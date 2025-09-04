Områdesansvarig viltförvaltning södra Dalarna, Stora Enso Skog
2025-09-04
Ser du skogen som fantastisk tillgång och värnar om en välmående natur med en balanserad viltstam? Om du brinner för dessa frågor, så är detta din unika möjlighet att få vara med och påverka - inte bara vilttätheten, utan även vår framtid för viltförvaltningen!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Vi söker nu en kollega till vårt lilla men kärnfulla team som har en passion för skogens hållbarhet och långsiktiga hälsa. I denna roll kommer du att ansvara för flera älgförvaltningsområden i Dalarna med omnejd, där du i samverkan utformar och genomför strategier för viltförvaltning baserade på ekologiska förutsättningar och hållbarhetsmål.
Här är några av de ytterligare ansvarsområden och arbetsuppgifter som ingår i din roll:
Avtal och kontrakt: Du ansvarar för att hantera avtal och kontrakt med jaktlag eller enskilda personer, inklusive uppföljning av avskjutningsnivåer, prissättning och fakturering
Analys och planering: Genom att analysera inventeringsresultat och viltpopulationsberäkningar identifierar och planerar du åtgärder för att bevara biologisk mångfald och minska skador på skog och mark
Samarbete och relationer: En viktig del av arbetet är att bygga och upprätthålla goda relationer med skogsägare, jägare, markägare, myndigheter och andra intressenter, vilket inkluderar deltagande i olika forum för att säkerställa ett gemensamt ansvar för hållbar viltförvaltning.
Omvärldsbevakning och rådgivning: Du håller dig informerad om utvecklingen inom området och har en rådgivande roll till relevanta intressenter om bästa praxis för viltförvaltning, inklusive lagstiftning, etik och säkerhet vid jakt och skogsskötsel
Rollen erbjuder en fri och stimulerande arbetsmiljö med stor handlingsfrihet och inflytande. Tjänsten innehåller en del resor i samband med fysiska möten. Du rapporterar till Viltförvaltningschefen och kommer ha din kontorsplacering på något av våra kontor i södra Dalarna eller i närområdet.
Vem söker vi
Vi söker dig som är redo att ta dig an en central roll och aktivt bidra till att forma framtiden för viltförvaltningen. Du trivs med att vara ansiktet utåt och har lätt för att kommunicera med alla typer av människor. Din förmåga att hantera och driva dialoger både internt och externt kommer till sin rätt även i situationer där meningsskiljaktigheter uppstår.
För att vi tillsammans ska nå våra långsiktiga mål är det viktigt att du besitter en drivkraft, framåtanda och förmågan att fatta beslut som skapar värde för verksamheten.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Relevant högskoleutbildning och yrkeserfarenhet
Du kan arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet av att leda
God förmåga att analysera, hantera, siffror och göra beräkningar
Utmärkta kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och i skrift
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt men senast den 23 september.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Viltförvaltningschef Tobias Hjortstråle på tel. 070 - 020 55 87 eller mejl: tobias.hjortstrale@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
