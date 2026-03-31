Områdesansvarig civil beredskap för avdelning Kraftsystemutveckling
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-03-31
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med på resan mot ett än mer elektrifierat Sverige? Då kan det här vara tjänsten för dig.Om tjänsten
Som områdesansvarig civil beredskap kommer du att ansvara för att hålla ihop beredskapsfrågorna inom avdelning Kraftsystemutveckling, som ansvarar för utformning och dimensionering av framtidens kraftsystem ur såväl ett nät- som systemperspektiv. Det övergripande målet är att beredskapsperspektivet ska beaktas inom hela avdelningens ansvarsområde för att säkerställa ett väl dimensionerat kraftsystem utifrån Svenska kraftnäts mål för beredskap.
Området är ett utpekat strategiskt förflyttningsområde och du kommer arbeta nära avdelningens ledningsgrupp kring att definiera målsättningar, prioriteringar och utvecklingsfrågor. Inom avdelningen byggs också nu upp en struktur där ett antal utpekade sakkunniga inom olika delar av verksamheten kommer att stötta dig i arbetet och vara din länk ut till de olika verksamheterna.
Du kommer samordna och utveckla avdelningens beredskapsarbete och säkerställa att respektive verksamhet samt ingå i olika verksgemensamma forum och projekt som syftar till att öka Svenska kraftnäts sammantagna beredskapsförmåga.
Området civil beredskap får ett starkt ökat fokus och växer inom Svenska kraftnät. Många arbetsformer inom området är under utveckling, vilket innebär att du får möjlighet att sätta din prägel på verksamheten. I rollen samarbetar du med stora delar av verket, vilket innebär att du kan bredda din kompetens inom flera olika aspekter av civil beredskap inom elförsörjningen.
Ditt viktigaste bidrag till verksamheten kommer vara att ansvara för utvecklingen av avdelningens gemensamma målbild inom området. Utifrån den målbilden lägger du upp en plan för olika aktiviteter och verkar för att säkerställa en gemensam framdrift utifrån planen inom de berörda verksamhetsdelarna. Att få till effektiva samarbeten, att stötta ledningsgruppen samt en ensad prioritering är centralt för att nå målsättningarna inom området.
Då arbetet med förmågehöjande åtgärder med avseende på civil beredskap pågår inom hela Svenska kraftnät är det också viktigt att du kan bidra med bra samverkan med övriga verksamheter samt en förmåga att se och prioritera utifrån Svenska kraftnäts överordnade perspektiv även om avdelningens verksamhet är fokus i rollen.
Du kommer att tillhöra enheten Investeringsplanering som utöver ansvar att samordna civil beredskap inom avdelningen även innefattar funktionerna beställarrepresentanter för anläggningsinvesteringar, portföljfunktionen för anläggningsinvesteringar samt ett team av projektledare för verksamhetsprojekt och processledare.
Enheten har ett särskilt ansvar för investeringsstrategi för utlandsförbindelser. Enheten består idag av drygt 10 medarbetare som har en gedigen samlad kompetens och erfarenhet som man gärna delar med sig av. Enheten kommer att växa i närtid.
Om dig
Skallkrav:
I rollen som Områdesansvarig civil beredskap söker vi dig som är samarbetsorienterad och trivs med att bygga starka relationer både internt och externt. Du har en analytisk förmåga som gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa frågor och identifiera risker och möjligheter. Med ett strukturerat arbetssätt säkerställer du att processer, planer och rutiner är tydliga och väl förankrade. Du är dessutom resultatorienterad och driver arbetet framåt med fokus på att stärka organisationens robusthet och beredskap inom elkraftområdet.
Du har också:
Civilingenjörsexamen inom elkraft, teknisk fysik eller alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer är likvärdig.
Lång arbetslivserfarenhet av liknande roll inom elkraftbranschen inom följande:
• strategiskt arbete med civil beredskap inom elkraftbranschen med fokus på långsiktig kraftsystemutveckling, nätplanering eller liknande
• arbete med utveckling, planering, kraftsystemanalys och/eller som teknisk expert kopplad till region- eller stamnät och således djup teknisk förståelse av det större maskade kraftsystemet och dess funktion och beteende under såväl normala som ansträngda.
Du talar och skriver svenska flytande och har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• ledarskap form av chef eller projektledare eller annan samordnade roll.
• utveckling av beredskapsförmåga från andra relevanta branscher/områden.
• strategiska frågor inom statlig myndighet, såsom regeringsuppdrag, verksamhetsuppdrag, styrande dokument och riktlinjer.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Västerås, Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor vi viss utsträckning förekommer. Regelbunden fysisk vistelse på kontoret i Sundbyberg.
• Sista ansökningsdag 14 april, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
• #LI-DNI
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Christoffer Börefelt 010-475 8207, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander 010-489 26 58. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
fast lön
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se
9830381