Områdesansvarig - Kund till vårt kontor i Falun
Homemaid AB (Publ) / Chefsjobb / Falun Visa alla chefsjobb i Falun
2026-03-02
Bygg Sveriges bästa arbetsplats tillsammans med oss!
Hos oss är du med och bygger Sveriges bästa arbetsplats, med landets nöjdaste kunder. Schyssta villkor, kollektivavtal, karriärmöjligheter och gott ledarskap är självklarheter. Precis som kvalitet, service och riktigt bra kundupplevelser. Som Områdesansvarig har du en viktig roll i att vi blir bättre tillsammans!
Din roll: Säkra lönsamhet med nöjda kunder och trygga medarbetare
Du är länken mellan våra Serviceassistenter och områdets kunder. Med ansvar för kundengagemang och kvalitet spelar du en viktig roll för kundnöjdhet och fortsatt förtroende. Du sköter schemaläggning, bemanning och schemaoptimering, och är därmed en nyckelperson i medarbetarnas vardag; din planering skapar förutsättningar för våra Serviceassistenter att trivas och göra ett riktigt bra jobb. Du arbetar nära dina kollegor i teamet och tillsammans har ni stort inflytande på verksamhetens utveckling och lönsamhet i området. I kontakten med andra människor är du inkluderande, respektfull och varm, vilket gör att både kunder och medarbetare känner trygghet och förtroende.
Ansvarsområden - du kommer att:
Etablera och vårda relationer med kunderna
Planera och följa upp kvalitetskontroller
Driva och leda en effektiv bemanningsplanering och schemaoptimering, inklusive hantering av vikarier, i samarbete med kollegor på kontoret
Hantera och administrera kundavtal, ändringar och avslut i vårt affärssystem
Driva lönsamhet inom ditt resultatansvar
Aktivt bidra till kontoret och verksamhetens utveckling
Hantera kundsupportärenden
Skapa merförsäljning
Delta i arbete med merförsäljning, marknadsbearbetning, driva försäljningsaktiviteter och delta vid event och nätverksträffar
Sköta övriga uppgifter som rör kunder eller verksamheten
Vi tror att du...
• har en stark känsla för service och brinner för kvalitet. Du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Du tycker om att arbeta med människor (en förutsättning för att trivas i rollen!) och du trivs med ansvar. Energi och driv gör att du arbetar aktivt och engagerat för att uppnå goda resultat och nöjda kunder. Vidare är du bekväm med att hantera många olika arbetsmoment samtidigt och snabbt kunna styra om när stunden kräver det - givetvis utan att någonsin kompromissa med kvaliteten! Du tycker om när det händer mycket och din vilja att utvecklas samt din nyfikenhet hjälper dig framåt. En självgående lagspelare med respekt och värme!
För att lyckas i tjänsten tror vi att du har:
Tidigare erfarenhet av försäljning, kundkontakt och administration
En naturlig förmåga att skapa goda relationer, med glädje och engagemang
God dator- och systemvana, med fördel erfarenhet från LIME
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift
I huvudsak är dina arbetstider förlagda dagtid, måndag till fredag. Resor samt övernattningar förekommer, framför allt i samband med interna utbildningar. Teamet består idag av flertalet interna tjänstemän, Säljare samt Teamledare och Serviceassistenter. Tillsammans arbetar ni hårt och gärna - för att bli Bättre tillsammans.
Placering: Hemkontor Falun
Anställning: 100%, vikariat ca 1,5 år med möjlighet till förlängning
Tillträde: Stat enligt överenskommelse.
Ansök senast: 2026-03-20
Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept. Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss. Så ansöker du
