Område kollektivtrafik (Länstrafiken) söker Kollektivtrafikstrateg
Region Jämtland Härjedalen, Kollektivtrafik / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2025-10-06
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Kollektivtrafik i Östersund
Område Kollektivtrafik är en del av Regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen. Under varumärket Länstrafiken bedriver vi både allmän och särskild kollektivtrafik med buss och taxi i hela Jämtlands län. Vårt uppdrag är att bidra till en attraktiv kollektivtrafik och att skapa förutsättningar för ett ökat hållbart resande.
Att arbeta hos oss innebär att vara med och utveckla kollektivtrafiken så att den gör skillnad i människors vardag. Vi skapar möjligheter för invånare och besökare att enkelt resa till arbete, studier och fritidsaktiviteter och därigenom bidra till en växande och levande region.
Länstrafiken ansvarar för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet, både region- och stadstrafik. Vi planerar, upphandlar och administrerar även skolskjuts samt hanterar sjuk- och färdtjänstresor.
Vårt kontor ligger i Östersund och här arbetar 19 medarbetare med olika specialistkompetenser, bland annat trafikplanering, projektledning, marknadskommunikation, IT, ekonomi, kundservice, handläggning och samordning.
Vi söker nu en Kollektivtrafikstrateg för ett vikariat på ett år.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som Kollektivtrafikstrateg arbetar du med frågor som rör hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Styrande för arbetet är det regionala trafikförsörjningsprogrammet som anger mål och strategier för länets kollektivtrafik. I rollen som kollektivtrafikstrateg är du rådgivande till områdeschef, enhetschef och ansvariga politiker inom kollektivtrafiken. Du handlägger, utreder och skriver fram och besvarar ärenden till kollektivtrafiknämnden där du även kan vara föredragande. Du handlägger och besvarar även olika typer av ärenden och remisser från externa intressenter och samverkanspartners samt medverkar i och leder upphandlingar inom ditt område
Just nu pågår flera framtidsinriktade processer och projekt som du kommer att kunna ha en roll i att förverkliga. Du deltar i, alternativt leder, arbetsgrupper som arbetar med utvecklingsuppdrag och kan komma att ansvara för olika delområden. I dina arbetsuppgifter ingår avtalsansvar och uppföljning med våra trafikföretag samt medverka i och leda upphandlingar. Du kommer också att genomföra olika typer av utredningar inom kollektivtrafikområdet och omvärldsbevakning.
Ditt arbete sker i nära samverkan internt inom Område kollektivtrafik och med kollegor inom Region Jämtland Härjedalen. Arbetet sker också ofta i dialog med externa intressenter, till exempel länets åtta kommuner, Trafikverket, andra kollektivtrafikmyndigheter, organisationer samt omkringliggande län. Rollen innebär att du ofta växlar mellan att arbeta på en övergripande strategisk nivå och att utföra mer operativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsplanering, transport, logistik eller liknande område alternativt att du har skaffat motsvarande kompetens genom mångårig arbetslivserfarenhet.
Du har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete, exempelvis inom utredning, projektledning, strategisk utveckling eller analys. Erfarenhet av trafikplanering, gärna inom kollektivtrafik är meriterande. För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, analytisk och ha en mycket god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift. Du är trygg i att hålla presentationer inför större grupper och har lätt för att förmedla komplexa frågor på ett tydligt och inspirerande sätt.
Vi ser att du har förmågan att driva flera processer parallellt, både självständigt och tillsammans med andra. Din sociala kompetens och förmåga att bygga och vårda relationer är avgörande, då rollen innebär många kontaktytor internt såväl som externt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om att leva och bo i Jämtland Härjedalen på www.tasteget.nu
