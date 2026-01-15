Omprövare till avdelningen för sjukförsäkring i Halmstad
2026-01-15
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Utredningar, analyser och teamarbete
Som omprövare tar du tillvara medborgarnas rättigheter genom att göra en ny fullständig prövning av beslut där personer begärt att få Försäkringskassans beslut omprövat. Du bedömer, utreder och beslutar i ärendet. Du fattar tydliga och rättssäkra beslut som bemöter alla anspråk. Om ett omprövat beslut blir överklagat till domstol ansvarar du för att ta fram underlag inför domstolens prövning. Du har kontakt via telefon eller skriftligt. Externt har du kontakt med bland annat arbetsgivare, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting.
I ditt arbete arbetar du aktivt för en ständig förbättring av kvaliteten i arbetsprocess och handläggning och stödjer lärandet i handläggningen av individärenden. Som omprövare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga. Gärna med inriktning samhällsvetenskap eller juridik
• har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt och levererar resultat utifrån överenskommelse
• kan självständigt och effektivt förstå och analysera komplexa frågor
• samarbetar effektivt med andra och delar med sig av kunskaper, erfarenheter och information
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av handläggning/utredning inom sjukförsäkringen
• har professionell erfarenhet av skriftlig och muntlig kommunikation
• har erfarenhet av handläggning och är van vid att läsa och värdera information från en stor mängd text
• har kunskap i och erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt socialförsäkringsbalken
• är van att hantera stora mängder ärenden utan att förlora effektivitet och kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm, Västerås, Uppsala, Örebro, Gävle, Malmö, Göteborg, Skövde, Borås och Halmstad.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Biljana Mrden, 010-116 28 65 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mona Högsborg, mona.hogsborg@forsakringskassan.se
, 010-113 44 83 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Anna Henningsson Lindqvist, 010-118 05 43, Saco-S: Anton Gustafsson, 010-111 92 43, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 29 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9685037