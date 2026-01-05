Omprövare inom Barn och familj i Stockholm
Försäkringskassan / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Verksamhetsområdet Rättsligt stöd ansvarar för avdelningens omprövningsverksamhet, processföring i domstol och det handläggningsnära rättsliga stödet. Nu förstärker vi våra omprövningsenheter med ytterligare kollegor. Vi söker dig som tillsammans med oss vill utgöra en kraft och vara en motor i det rättsliga kvalitetsarbetet inom avdelningen Barn och familj.
Bedömer, utreder och beslutar
Som omprövare tar du tillvara på medborgarnas rättigheter genom att göra en ny fullständig prövning av beslut där personer begärt att få Försäkringskassans beslut omprövat. Du bedömer, utreder och beslutar i ärendet. Du fattar tydliga och rättssäkra beslut som bemöter alla anspråk. Om ett omprövat beslut blir överklagat till domstol ansvarar du för att gå igenom underlag inför domstolens prövning. Du har kontakt via telefon eller skriftligt. Externt har du kontakt med bland annat arbetsgivare, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting. I ditt arbete arbetar du aktivt för en ständig förbättring av kvaliteten i arbetsprocess och handläggning och stödjer lärandet i handläggningen av individärenden.
Som omprövare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga. Gärna med inriktning samhällsvetenskap eller juridik.
• har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt och levererar resultat utifrån överenskommelse
• förstår och analyserar effektivt komplexa frågor
• samarbetar effektivt med andra och delar med sig av kunskaper, erfarenheter och information
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• har arbetat med någon eller några av förmånerna bostadsbidrag, underhållsstöd eller sjukpenninggrundande inkomst
• har fördjupad kunskap inom socialförsäkring och förvaltningsrätt eller har haft ett ansvarsområde vid sidan av grunduppdraget.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-05Övrig information
Ett antal, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Jönköping, Stockholm, Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chefer: Åsa Wistedt, 010-116 10 17 eller Anna Forsberg, 010- 114 11 89 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Karin Sjöslätt, karin.sjoslatt@forsakringskassan.se
, 010-113 45 05 eller Beatrice Sporre (under vecka 2), 010- 114 47 79 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Elisabeth Töre, 010-117 29 09, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast söndagen den 25 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9668601