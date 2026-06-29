Omhändertagande assistent sökes till kvinna utanför Finspång i sommar
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Finspång Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Finspång
2026-06-29
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
OM JOBBET
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en kvinna i 30-årsåldern. Hon har en hjärnskada som bland annat innebär att hon är förlamad och har en svår kognitiv nedsättning. Hon har ett stort omsorgsbehov och behöver stöd i alla moment som hon ska göra såsom personlig hygien, sondmatning, på- och avklädning och förflyttningar. Att hjälpa henne med träning, både för andning och för kroppen, blir en viktig del av arbetet.
Kvinnan bor i ett eget hus på landet där hon gillar att sitta ute på verandan och njuta av solen.
Det går ej någon kollektivtrafik dit, så körkort och tillgång till egen bil är en förutsättning för att du ska kunna ta dig till arbetsplatsen.
DU SOM SÖKER ÄR
Omhändertagande och tycker om att pyssla om andra människor
Påhittig
Lugn
Trots att alla hjälpmedel finns kan arbetet stundtals vara fysiskt tungt då det förekommer mycket lyft och förflyttningar, så vi ser gärna att du har god fysik.
ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG
Trivs att arbeta både ensam och i team vid dubbelassistans
Erfarenhet av epilepsi och/eller sondmatning är meriterande
Blir du anställd kommer du att få gå delegeringsutbildning för sondmatning, tippbräda och läkemedelshantering.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Vi söker dig som kan jobba extra vid behov och som kan arbeta upp till 80-100 % under sommaren. Arbetstiderna är förlagda både dag, kväll och vaken natt.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Så snart som möjligt.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-07-15. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 SONSTORP Kontakt
Jobb Vivida 019-5554300 Jobbnummer
9983615