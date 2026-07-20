Omgående sökes A la carte kock till Hasse på sjökanten
Hasse på sjökanten AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-07-20
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Kock till Hasse på sjökanten.
Vi söker dig som är en erfaren och inspirerande kock som vill vara en del av vårt team.
Vi driver restaurangen Hasse på sjökanten i Jönköping , vi serverar ca 100-200gäster dagligen och det är husmanskost med en hög kvalité, maten är lagad från grunden, vi erbjuder även våra gäster frukost, fika, catering konferensförtäring & a la carte.
Kort om tjänsten
Vi söker dig som gillar att jobba effektivt,har ett brinnande intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. En glad personlighet med ett stänk entreprenörskap passar för detta jobb.
Om rollen
Som kock hos oss har du det yttersta ansvaret för kökets drift under kvällstid och menyutveckling.
Vår restaurang har en tydlig profil med husmanskost och lokala råvaror i fokus.
Du får möjlighet att arbeta kreativt med menyer, skapa matupplevelser av hög kvalitet och bidra till vår vision om en hållbar och naturnära gastronomi.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara restaurangens drift kvällstid
Leda och inspirera köksteamet till hög standard och arbetsglädje.
Skapa kreativa menyer med fokus på säsongens råvaror, där hållbarhet och smakupplevelser går hand i hand.
Ansvara för råvaruhantering, köksekonomi och kvalitetssäkring i alla led.
Säkerställa ett nära samarbete med matsalsteamet för att erbjuda gästerna en enhetlig och oförglömlig upplevelse.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Bra strukturerat arbetssätt och erfarenhet av att hantera budgetar och inköp.
Minst 5 års erfarenhet av en ledande roll inom kök eller restaurang.
En positiv och motiverande ledarstil med fokus på teamkänsla och personlig utveckling.
Kreativitet och passion för att ta Hasse på sjökanten vidare på vår resa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: Ronny@hassepasjokanten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hasse på sjökanten AB
(org.nr 556788-4381)
Rekrytvägen 5 (visa karta
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553 05 JÖNKÖPING Jobbnummer
10007757