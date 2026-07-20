Omexom etablera kontor i Östersund och vi söker nu Elkraftsingenjörer
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Omexom är ett varumärke inom VINCI Energies som är en del av VINCI, en stor global koncern med över 285 000 medarbetare världen över. VINCI Energies är verksamma inom industri-, infrastruktur-, och ict-segmenten. I Sverige är VINCI Energies representerat av varumärkena Omexom, Axians, Building Solutions och Actemium.
Vi på Omexom etablerar nu kontor i Östersund i nyrenoverade lokaler på infanterigatan 16 och söker nuElkraftsingenjörer. Om du vill arbeta med samhällsviktiga projekt, ta tekniskt ansvar och följa dina lösningar hela vägen från idé till driftsatt anläggning? Då kan detta vara rollen för dig. Ta chansen att var med och forma framtidens energisystem.
Som elkraftsingenjör är du en nyckelperson i våra projekt inom elkraftssystem mellan 0,4–170 kV. Du arbetar med elkonstruktion för bland annat ställverk, kontrollanläggningar och reläskydd, och är delaktig genom hela projektets livscykel – från tidigt anbudsskede till färdig anläggning och överlämnad dokumentation.
Din roll hos oss
I rollen som elkraftsingenjör har du ett helhetsansvar och en central position i projekten. Arbetet börjar ofta med att tolka kundens krav och specifikationer och ta fram styrande dokument. Därefter går du vidare med detaljkonstruktion, där du arbetar med allt från ritningar och tekniska lösningar till val av utrustning.
När anläggningen byggs är du med i hela processen tills anläggningen är driftsatt, slutdokumenterad och överlämnad till en nöjd kund. Du samarbetar tätt med kollegor, kunder och andra teknikområden – och får vara med och lösa tekniskt komplexa och varierande utmaningar.Publiceringsdatum2026-07-20Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet som elkraftsingenjör eller från liknande roller inom distributions- eller regionnät. Du har gärna arbetat med elkonstruktion i Elprocad, Elmaster eller liknande verktyg, och kunskap inom reläskydd är ett extra plus.
Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift, har goda kunskaper i Officepaketet och innehar B-körkort.
Som person är du:
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad Nyfiken och driven, med vilja att utvecklas och lära nytt Analytisk och trygg i att hantera komplexa frågeställningar Självständig, men trivs med att arbeta i team En lagspelare med god samarbetsförmåga och social kompetens
Du motiveras av att hitta smarta lösningar på tekniska problem och trivs i en roll där du får ta ansvar, påverka och göra verklig skillnad.
Vi erbjuder:
Spännande och varierande projekt inom elkraft, från idé och konstruktion till färdig och driftsatt anläggning
Stort tekniskt ansvar och inflytande, med möjlighet att följa dina lösningar hela vägen till kund
Kompetensutveckling genom utbildningar, kunskapsutbyte och arbete tillsammans med erfarna kollegor
En stabil och långsiktig arbetsgivare med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbara energilösningar
Ett engagerat och prestigelöst team med stark samarbetskultur
Flexibla arbetsformer och god balans mellan arbete och fritid
Marknadsmässig lön och förmåner enligt överenskommelse
Hos oss uppmuntras egna initiativ och idéer, och vi tror på att ge våra medarbetare förtroende, ansvar och möjlighet att växa – både tekniskt och personligt. Du får möjlighet att utvecklas i en tekniskt utmanande och samhällsviktig verksamhet där din kompetens verkligen gör skillnad.
Om ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med AxÖ Consulting och har du frågor kan du kontakta vår rekryteringskonsult Ola Pettersson 070-377 02 45.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vänta inte med att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Om Omexom
Omexom levererar tjänster genom hela värdekedjan inom energidistribution och verkar för att det moderna samhället ska fungera så bra som möjligt. Idag finns Omexom i 39 länder, till största del i Europa, men även i länder som Nya Zeeland, USA, Mocambique och i Brasilien. I Sverige har vi kontor från Umeå till Malmö. Total omsättning för Omexom globalt är över 57 miljarder SEK.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Infanterigatan 16 (visa karta
)
831 32 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omexom Jobbnummer
10007066