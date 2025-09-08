Omedelbart behov till vårt gröna transportteam i Eslöv/Helsingborg
2025-09-08
Omedelbart behov - vi söker medarbetare till vårt gröna transportteam i Eslöv/Helsingborg
Diversa Solutions AB expanderar inom Grön Mobilitetstransport och vi har ett akut behov av nya medarbetare. Vi är redo att anställa rätt person redan idag.
Som medarbetare hos oss utgår du från vårt lager i Eslövs kommun, hämtar upp grön transportstöd och kör det vidare till Helsingborg. I samband med transporterna utför du även olika tjänster kopplade till vårt koncept. Arbetet är praktiskt, varierande och bidrar direkt till ett mer hållbart samhälle.
För tjänsten krävs eget fordon. Vi står för dina fordonskostnader och utöver det får du en lön baserad på de uppdrag du utför. Personer med skåpbil prioriteras, men även vanliga bilar är aktuella.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel, serviceinriktad och har viljan att arbeta i en framtidsbransch med hållbarhet i fokus. God lokalkännedom i Skåne och förmåga att planera arbetet effektivt är en fördel.
Vi erbjuder en heltidsanställning med skift om 8 timmar, måndag-fredag, med varierande starttider. Helgarbete kan förekomma. Här får du möjlighet att växa i en organisation som kombinerar utveckling, kvalitet och samhällsnytta.
Plats: Utgångspunkt Eslövs kommun - körningar till Helsingborg
Omfattning: Heltid, skiftarbete
Start: Omgående - rekrytering sker nu
Ansökan: Skicka din ansökan till Johan@Diversa-Solutions.com. Din ansökan måste innehålla ett telefonnummer där vi kan nå dig. Ansökningar utan telefonnummer kommer inte att behandlas.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: Johan@Diversa-Solutions.com
Detta är ett heltidsjobb.

Diversa Solutions AB (org.nr 559206-1377)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9498563