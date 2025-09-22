Ombordundersökning på tåg - dela ut och samla in enkäter!
2025-09-22
Tycker om att interagera med människor, åka tåg och vill jobba med något som leder till samhällsutveckling?
OBS! Vi anställer löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Kort om tjänsten
Du arbetar med att dela ut och samla in enkäter ombord på tåg, på olika linjer. Enkäten består av frågor om passagerarnas resa. Du kommer att bli schemalagd för att veta vilka linjer du ska åka och vilka byten du ska göra under ditt pass. Ett pass kan alltså innebära att du åker tåg en längre sträcka, t.ex. till Linköping, och sedan tillbaka igen.
Uppdraget pågår i minst fem veckor med chans till förlängning. Start vecka 42.
Arbetstider
Du har själv stora möjligheter att påverka ditt schema och när du vill arbeta. Tjänsten är flexibel och varierande, och passar utmärkt antingen som ett heltidsjobb under insamlingsperioden, eller som ett deltidsjobb vid sidan av studier eller annat deltidsarbete för dig som föredrar att jobba cirka 15 timmar i veckan.
Arbetspass kommer att erbjudas både på vardagar och helger, morgnar, dagtid och kvällstid.
Schema läggs vecka för vecka, och kommer i den utsträckning det går att anpassas efter dina önskemål och behov.
Kort om dig
Vi söker dig som bor i Kalmar med omnejd. Du ska vilja börja arbeta omgående, då projektet startar vecka 42. Du vill arbeta flexibelt, men kontinuerligt, och ca 15 timmar i veckan under den period som insamlingen sker.
Du är lättlärd och självgående, t.ex. finner du det enkelt att planera hur du använder tiden ombord på ett visst tåg för att hinna dela ut enkäter och sedan samla in dem igen innan du ska gå av på den hållplats du är schemalagd att gå av vid.
Det är även meriterande om du har liknande arbetslivserfarenhet sedan tidigare.
Vi söker dig som:
Bor i Kalmar med omnejd.
Kan jobba ca 15 timmar i veckan på varierade tider.
Är noggrann och ansvarsfull.
Är lättlärd och självgående.
Har lätt för att uttrycka dig i tal, kan svenska och viss engelska.
Vi erbjuder:
En fast timlön på god nivå.
Ett trevligt arbetsklimat där tempot är högt, men noggrannhet är viktigast.
En liten arbetsplats där varje anställds insats är viktig för helheten.
Flexibilitet i arbetstider - frihet under ansvar.
Kort om oss
Vi på Lysio arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av offentliga organisationer, akademisk sektor, företag och föreningar. Vi sätter kvaliteten på våra undersökningar och vårt analysarbete i första rummet. Nu söker vi fler personer till vårt team. Uppdraget innebär att du delar ut och samlar in enkäter till resenärer i kollektivtrafiken.
Läs mer om Lysio på vår hemsida!
