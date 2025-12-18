Ombordundersökning på bussar - dela ut och samla in enkäter!
2025-12-18
Tycker du om att interagera med människor, åka buss och vill jobba med något som leder till samhällsutveckling? Då kan tjänsten som enkätutdelare vara något för dig!
OBS! Vi anställer löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Kort om tjänsten
Du arbetar med att dela ut och samla in enkäter ombord på bussar, på olika linjer. Enkäten består av frågor om passagerarnas resa. Du kommer att bli schemalagd för att veta vilka linjer du ska åka och vilka byten du ska göra under ditt pass.
Uppdraget pågår i tio veckor, med chans till förlängning. Start v. 7 i februari.
Arbetstider
Du har själv stora möjligheter att påverka ditt schema och när du vill arbeta. Tjänsten är flexibel och varierande, och passar utmärkt antingen som ett heltidsjobb under insamlingsperioden, eller som ett deltidsjobb vid sidan av studier eller annat deltidsarbete. Vänligen skriv i din ansökan hur många timmar du är intresserad av att arbeta. Arbetspass kommer att erbjudas på vardagar, morgnar, dagtid och kvällstid.
Kort om dig
Vi söker dig som bor i Katrineholm med omnejd och som kan arbeta v.7-16. Du är noggrann och uppmärksam, och trivs med att följa instruktioner.
Du är lättlärd och självgående, t.ex. finner du det enkelt att planera hur du använder tiden ombord på en buss för att hinna dela ut enkäter och sedan samla in dem igen innan du ska gå av på den hållplats du är schemalagd att gå av vid.
Det är även meriterande om du har liknande arbetslivserfarenhet sedan tidigare.
Vi söker dig som:
Bor i Katrineholm med omnejd.
Kan jobba minst ca 20 timmar i veckan på varierade tider.
Är noggrann och ansvarsfull.
Är lättlärd och självgående.
Har lätt för att uttrycka dig i tal, kan svenska och viss engelska.
Vi erbjuder:
En fast timlön på god nivå.
Ett trevligt arbetsklimat där tempot är högt, men noggrannhet är viktigast.
En liten arbetsplats där varje anställds insats är viktig för helheten.
Flexibilitet i arbetstider - frihet under ansvar.
Kort om oss
Vi på Lysio arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av offentliga organisationer, akademisk sektor, företag och föreningar. Vi sätter kvaliteten på våra undersökningar och vårt analysarbete i första rummet. Nu söker vi fler personer till vårt team. Uppdraget innebär att du delar ut och samlar in enkäter till resenärer i kollektivtrafiken.
Läs mer om Lysio på vår hemsida!http://www.lysio.se/
