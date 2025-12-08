Omakase Sushi-Kock för Koizen Omakase Room i Göteborg
2025-12-08
Är du en passionerad och erfaren sushi-kock med en förkärlek för omakase? Vi på Koizen Omakase Room i Göteborg söker nu en skicklig omakase sushi-kock som vill bli en del av vårt exklusiva team.Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som sushi-kock, med särskild fokus på omakase.
Djup kunskap om japanska köket och enastående färdigheter i sushiberedning.
Förmåga att skapa unika och minnesvärda matupplevelser för våra gäster.
Kreativitet och noggrannhet i arbetet med högkvalitativa råvaror.
Stark känsla för service och kundnöjdhet.Dina arbetsuppgifter
Förbereda och servera enastående omakase-middagar.
Samarbeta med köksteamet för att säkerställa högsta kvalitet på alla rätter.
Bidra till att utveckla och förnya vår omakase-meny.
Upprätthålla en ren och organiserad arbetsplats.
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i en prestigefylld restaurangmiljö.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Utrymme för kreativitet och personlig utveckling inom yrket.
En dedikerad och stödjande arbetsgemenskap.
Är du den omakase sushi-kock vi söker? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss idag och ta chansen att bli en del av Koizen Omakase Room i hjärtat av Göteborg.
Ansökan skickas till: john@koizen.se
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna en ny talang till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: john@koizen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Koizen AB
Nordenskiöldsgatan 24 (visa karta
413 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Koizen Kontakt
John Chu john@koizen.se 0703671848 Jobbnummer
