Olle & Kajsa i Stockholm söker kock
2026-04-25
På Olle & Kajsa lagar vi mat med hjärta, hantverk och nyfikenhet. Våra luncher är lätta och generösa, rotade i den svenska husmanskosten men med influenser som letar sig söderut.
Vi bakar själva, brygger riktigt gott kaffe och skapar en fika som är värd att stanna länge för - oavsett om du slår dig ner inne eller ute bland grönskan.
Kvällstid serverar vi en a la carte meny. Smakerna rör sig mellan Medelhavet och det moderna nordiska köket, alltid med fokus på råvara, säsong och känsla.
Vi arbetar också med spännande cateringuppdrag där vi får vara kreativa, flexibla och nära gästens vision - från mindre tillställningar till större arrangemang.
Vi är idag ett litet team av erfarna kockar som vill bli fler. Tjänsten är tänkt att starta i maj och framåt.
Vi söker dig som har utbildning och som trivs i à la carte-kök. Du är strukturerad, trygg i din yrkesroll och har en naturlig förmåga att organisera arbetet inför service tillsammans med dina kollegor.
Du har koll på din mise en place, håller en jämn och hög nivå i köket och är van vid att hantera dagliga beställningar.
Du bidrar till en god stämning - hos oss är det viktigt att samarbeta, utvecklas och ha roligt på jobbet.
Välkommen med din ansökan via Cheffle!
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Cheffle AB
(org.nr 559139-5024)
Strandpromenaden 61 (visa karta
)
131 50 SALTSJÖ-DUVNÄS Arbetsplats
Olle & Kajsa Restaurang & Cafe
9875939