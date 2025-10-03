O'Learys Tolv Stockholm söker nya bartenders!
2025-10-03
Är du serviceinriktad, snabb i baren och älskar att jobba i en livlig miljö? Vi letar efter dig!
O'Learys Tolv Stockholm Eventcenter är en av Europas största sportbarer där man kan äta, dricka och roa sig på samma gång. Vi har ett komplett aktivitetscenter med allt från bowling med undervattenstema till äventyrsgolf med Stockholmskulisser i levande format. Nu letar vi efter kollegor för att stärka vårt team inför en händelserik höst och julbordsperiod!Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Som anställd hos oss blir du en del av en gemenskap och ett team som tillsammans strävar efter att ge våra gäster den bästa möjliga upplevelsen. Din personlighet, erfarenhet och engagemang är de största tillgångarna för O'Learys som varumärke.Om tjänsten
Vi söker nu extra bartenderpersonal inför höstens evenemang, kickoffer och kommande julbord. Som bartender hos oss kommer du att driva din station själv eller tillsammans med en kollega och sträva efter att varje gäst får en fantastisk upplevelse. Du kommer bland annat att:
• Förbereda och servera ett brett utbud av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker.
• Engagera dig med gäster på ett professionellt och vänligt sätt, erbjuda rekommendationer och ge utmärkt service.
• Bibehålla en ren och organiserad arbetsyta.
• Hantera kassan.Kvalifikationer
Vi önskar att du som söker har:
• Minst två års erfarenhet av bartenderyrket.
• Goda kunskaper om klassiska och moderna drinkar.
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
• Erfarenhet från O'Learys-verksamhet eller annan franchiseverksamhet är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett starkt servicefokus och är bra på att skapa goda relationer. Du behöver vara stresstålig, flexibel och ha förmåga att hantera en stor omsättning av gäster i ett högt tempo. Du trivs med att arbeta i team och stöttar gärna där behovet finns, oavsett om det innebär att hjälpa en kollega eller lösa oväntade problem.
Vi kan erbjuda dig
• Kollektivavtal med Visita-HRF, vilket ger dig trygghet och förmåner.
• Personalrabatter och andra förmåner inom restaurangen.
• En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.
Om anställningen:
Omfattning: Extra, vid behov.
Antal Tjänster: 3-5 personer.
Start: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att söka! Övrig information
Arbetstiderna är främst förlagda till kvällar och helgdagar, dagtid kan förekomma.
Vi ser fram emot att höra från dig och möjligheten att välkomna dig till vårt team!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via mail samt att videofrågan ska besvaras för att din ansökan ska kunna hanteras. Ersättning
